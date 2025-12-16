K리그2 6위 전남, 김현석 감독과 1년 만에 결별

K리그2 전남이 김현석 감독과 결별했다. 사진=전남 드래곤즈 SNS 캡처

승격에 실패한 프로축구 K리그2 전남 드래곤즈가 김현석 감독과 1년 만에 결별했다.

전남 구단은 지난 15일 SNS를 통해 "김현석 감독과 인창수 수석코치, 김종영 코치, 송한복 코치, 김시훈 골키퍼 코치, 신용재 피지컬 코치 등 모든 코칭스태프와 동행을 마친다"고 밝혔다.

김 감독은 지난해 충남아산FC를 K리그2 준우승으로 이끌며 지도력을 인정받았다. 비록 대구FC와 승강 플레이오프(PO)에서 패배, 잔류했으나 지도력은 높은 평가를 받았다. 하지만 임수를 끝내 수행하지 못했다 2018년 K리그1 최하위로 강등된 전남은 승격을 위해 김 감독을 선임했다.

올 시즌 역시 승격에 실패했다. 시즌 내내 상위권에서 경쟁했다. 하지만 먹판에 무너졌다. K리그2 최종전에서 아산에 1-2로 패배했다. 결국 5위 성남FC에 승점 2점 뒤진 6위에 그치며 준PO 진출이 무산됐다. 결국 전남은 쇄신을 위해 김현석 감독과 동행을 마치기로 했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]