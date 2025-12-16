쇼골프, ‘아카미즈 골프리조트’ 창립회원 모집 눈길… 온천과 골프, 휴식까지 완벽한 골프 리조트

한국 기업 쇼골프가 100% 지분 인수를 완료한 아카미즈 골프리조트가 창립회원을 모집하고 있어 눈길을 끌고 있다.

일본 구마모토현 아소 지역에 자리한 아카미즈 리조트는 세계 정상급 대회가 열렸던 명문 코스다. 여기에 천연 온천과 휴양까지 가능해 한국 골퍼들에게 큰 관심을 받고 있다.

아카미즈 골프리조트는 아소산의 광활한 칼데라 지형 속에 조성된 27홀 챔피언십 코스를 갖추고 있으며, 수준 높은 코스 관리와 드라마틱한 경관으로 일본골프 마니아들 사이에서도 높은 평가를 받아왔다. 리조트 내에는 100여 개의 호텔 객실, 연회 공간, BBQ 존 등 여행과 골프를 결합한 일본골프투어에 최적화된 시설을 갖추고 있다. 쇼골프 관계자는 “창립회원 프로그램은 향후 일본골프 회원권 시장에서도 새로운 기준이 될 것”이라며 “최근 기업·단체 골프투어 문의도 증가하고 있다”고 전했다.

아소 지역의 풍부한 천연 온천 자원을 활용한 ‘골프 + 온천’ 복합 체험이 가능한 점은 이 리조트의 가장 큰 매력 중 하나다. 아소산 인근에는 유명 온천들이 있으며, 리조트 이용자들도 손쉽게 접근할 수 있다.

우치노마키 온천은 아소산 외륜 산맥 아래 펼쳐진 온천 마을로, 아소 지역에서 가장 규모가 큰 온천지 중 하나다. 100개가 넘는 원천이 모여 있고, 여러 공공 목욕탕과 료칸이 분포해 있어 숙박 여부와 상관없이 온천을 즐길 수 있다.

쿠로카와 온천은 아소산 북쪽 산골 깊숙한 계곡에 형성된 전통 온천 마을로, 약 30여 개의 료칸이 마치 하나의 마을처럼 조화를 이루며 ‘온천 마을 전체가 하나의 료칸’이라는 콘셉트를 유지하고 있다. 이곳에서는 여러 노천탕을 순회하는 ‘온천 호핑(온천 돌며 탕투어)’이 인기다.

지코쿠 온천은 아소산 오봉(五岳) 주변, 특히 산속 슬로프에 위치한 온천으로, 과거부터 이어져 온 온천 명소다. 가장 원천에 가까운 형태의 탕으로, ‘다마고노유’, ‘스즈메노유” 등 다양한 원천탕을 갖추고 있으며, 탕의 수질은 산성 황천이다.

타루타마 온천 시냇물과 폭포가 어우러진 자연 속에 위치한 온천으로, 원천이 폭포를 통해 흘러나오는 독특한 지형적 특색이 있다. 당일치기 이용이 가능한 시설도 있어, 골프 후 온천만 즐기려는 방문자에게도 적합하다.

쇼골프 관계자는 “아카미즈 골프리조트 방문객은 라운드를 마친 후, 온천 중 한 곳을 방문해 휴식을 취함으로써 ‘골프+자연+온천’이 결합된 일본만의 이상적인 힐링 여행을 즐길 수 있다”고 설명했다.

쇼골프가 진행 중인 이번 창립회원 모집은 한국 골퍼들을 위한 전용 회원권 프로그램으로, 다양한 특전과 안정적인 라운드 혜택을 제공한다. 특히 일본골프회원권 시장에서 보기 드문 한국어 기반 서비스 및 예약 지원이 제공되어 언어 장벽 없이 이용할 수 있다는 점에서 여타 일본 골프장과 차별화되는 것이 특징이다.

구마모토는 항공 접근성이 뛰어난 도시로, 한국에서 약 1시간 남짓의 비행거리로 이동이 가능해 짧은 일정의 일본골프투어에도 적합하다. 아카미즈 골프리조트는 구마모토공항에서 차량으로 약 25~30분, 아카미즈역과도 인접해 있어 이동 동선이 편리하다.

쇼골프 관계자는 “사츠마골프&온천리조트에 이어 두 번째로 일본에서 100% 지분을 확보한 골프장으로, 한국 골퍼들이 믿고 이용할 수 있는 명문 일본골프 리조트를 만들겠다”고 전했다. 이번 창립회원 모집에 대한 자세한 내용은 쇼골프 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

