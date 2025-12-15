바비킴, 기내 소란 논란 10년 만에 언급… “다시는 그런 일 없었으면”

가수 바비킴이 약 10년 전 불거졌던 비행기 기내 난동 사건에 대해 직접 해명했다. 사진 = 유튜브 채널 ‘피식쇼’

가수 바비킴이 약 10년 전 불거졌던 비행기 기내 난동 사건에 대해 직접 해명했다.

바비킴은 지난 14일 공개된 유튜브 채널 피식대학의 콘텐츠 ‘피식쇼’에 출연해 특유의 솔직하고 유쾌한 입담으로 웃음을 안겼다. 이날 스페셜 게스트로 등장한 그는 영어로 진행되는 프로그램에 유창한 영어 실력을 뽐내며 등장부터 스튜디오 분위기를 사로잡았다.

MC들은 바비킴을 위해 최신 트렌드를 알려준다며 장난을 쳤고, 바비킴은 유행이 지난 밈을 최신 유행으로 믿고 완전히 속는 모습으로 웃음을 자아냈다.

사진 = 유튜브 채널 ‘피식쇼’

이날 방송에서는 10년 전 있었던 비행기 기내 사건에 대한 이야기도 나왔다. 바비킴은 당시 항공사 마일리지를 사용해 비지니스석 티켓을 구매했지만, 두 번에 걸친 항공사 측의 실수로 인해 비지니스가 아닌 이코노미 좌석으로 자리를 배정받게 되는 억울한 상황을 겪었다고 설명했다.

이에 MC들은 항공사 측의 실수가 분명히 있었고, 바비킴에게 사과를 해야 했던 상황이라며 공감했다. 그럼에도 불구하고 바비킴은 기내에서 소란을 피웠던 것에 대해서는 사과하고 싶다며 “다시는 그런 일이 없었으면 한다”고 담담하게 말했다.

또 MC들은 바비킴의 히트곡 중 하나로 ‘대구사이버대학교’ CM송을 꼽았고, 이에 바비킴은 그 노래 덕분에 대구 행사에 가면 시민 분들이 특히나 반겨 주신다며 ‘대구맨’이라는 별명을 얻었다는 후일담도 전했다.

끝으로 연말 콘서트를 앞두고 있는 바비킴은 “오래전부터 사랑받은 타이틀곡부터 후배, 선배들의 곡들과 팝송 등 많은 노래들을 부를 예정이다. 공연에 오셔서 좋은 시간이 되길 바란다”고 기대를 전했다.

한편, 바비킴의 단독 콘서트 ‘2025 바비킴 콘서트 <Soul Dreamer>’는 오는 24~25일 양일간 서울 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 열린다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]