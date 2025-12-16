조관우, 신곡 ‘고마워’로 지상파 3사 음악방송 섭렵

쇼! 음악중심에서 무대를 선보인 가수 조관우. 방송화면 캡처

가수 조관우가 신곡 ‘고마워’로 지상파 3사 음악 방송을 섭렵했다.

15일 소속사 윤스토리엔터테인먼트에 따르면 조관우는 지난 2일 고마워를 공개한 이후 KBS2 ‘뮤직뱅크’, SBS ‘인기가요’, MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연했다.

특히 지난 13일 출연한 쇼! 음악중심에는 특유의 깊은 감성과 호소력 짙은 음색으로 따뜻하고 아련한 무대를 만들어내며 팬들에게 귀호강을 선사했다. 시간이 흘러도 변하지 않는 사랑과 감사의 감정을 전달했다.

고마워는 오랜만에 다시 마주한 그리운 사람에게 전하는 진심 어린 고백을 담은 곡으로, 긴 세월 동안 변치 않는 팬들의 사랑에 대한 헌정의 의미를 담고 있다.

한 편의 영화 같은 장면을 떠올리게 하는 미디엄 템포 발라드로서, 세련된 사운드와 부드러운 리듬 위에 브라스 섹센이 풍성하게 깔린 것이 특징인 곡이다. 특히 이번 앨범은 조관우에게 새로운 음악적 시도이자, 감성과 품격이 공존하는 사운드로 그가 걸어온 시간의 깊이를 다시금 느끼게 한다.

조관우는 신곡을 선보인 후 단독콘서트 시리즈인 ‘조관우 MUSIC_겨울이야기’를 지난 9일 개최하는 등 팬들과 소통하며 활동을 이어가고 있다. 다가올 방송과 공연에서도 “음악은 내가 살아가는 이유”를 전하며, 그만의 진솔한 매력을 보여줄 계획이다.

