재키와이, 데이트폭력 피해 폭로… 소속사 법적 대응 중

가수 재키와이의 데이트폭력 피해 폭로와 관련해 소속사가 법적 절차를 통해 대응하고 있다.

15일 소속사 AOMG는 공식 입장을 통해 “재키와이는 교제 관계에서 발생한 데이트 폭력 피해 사실을 회사에 공유하였으며, 법적 절차에 따라 해당 사안은 처리될 예정”이라고 밝혔다. 이어 “아티스트의 신체적, 정신적 안전과 회복을 최우선으로 고려하여, 법률 자문을 포함하여 필요한 모든 지원을 제공하고 있다”고 덧붙였다.

소속사는 또한 “현재 해당 사안은 사법 절차에 따라 검토가 이루어지고 있는 단계이며, 수사 및 법적 판단에 영향을 미칠 수 있는 구체적인 내용에 대해서는 추가적인 언급을 삼가고자 한다”며 “근거 없는 추측이나 확인되지 않은 정보의 확산, 2차 가해로 이어질 수 있는 행위는 아티스트에게 또 다른 상처가 될 수 있음을 깊이 인지해주시기 바란다”고 당부했다.

끝으로 “당사는 아티스트가 안전한 환경에서 활동할 수 있도록 함께할 것”이라고 강조했다.

앞서 재키와이는 개인 SNS를 통해 전 연인인 음악 프로듀서 방달로부터 감금, 폭언, 폭행, 흉기 위협 등의 데이트 폭력을 당했다고 폭로했다. 그는 몸과 얼굴이 멍투성이인 사진을 공개해 충격을 줬다.

이에 대해 방달은 자신 역시 재키와이에게 맞았으며, 사진 속 멍은 난동을 말리는 과정에서 밀쳐지며 생긴 것이라고 주장하고 있다.

