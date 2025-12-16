메가스터디교육, 2027 메가패스 캠페인 광고음악 '가장 빛날 너에게(with 아일릿)' 음원 발매

사진=메가스터디교육

메가스터디교육은 2027 메가패스 캠페인의 광고 음악 ‘가장 빛날 너에게(아티스트: 아일릿·ILLIT)’를 오늘 주요 음원 플랫폼을 통해 공식 발매했다고 16일 밝혔다.

해당 곡은 지난 11월 메가스터디 유튜브 및 SNS 채널을 통해 공개된 이후 ‘음원으로 듣고 싶다’는 이용자 요청이 지속적으로 이어지며 높은 관심을 받은 바 있다. 이에 메가스터디교육은 정식 음원 발매를 결정했다.

‘가장 빛날 너에게’는 공부 중 잠시 쉬고 싶을 때, 응원이 필요한 순간, 다시 힘을 내고 싶은 시간에 부담 없이 들을 수 있는 응원곡으로 기획됐다. 유튜브 뮤직, 멜론, 스포티파이 등 국내외 주요 음원 서비스에서 곡명을 검색하면 바로 감상할 수 있다. 개인 플레이리스트에 자유롭게 추가도 가능하다.

이번 발매는 음악 이상의 의미를 담고 있다. 음원 스트리밍 및 다운로드로 발생하는 모든 수익을 청소년 전문 기관인 ‘BTF 푸른나무재단’에 전액 기부된다. 청소년이 스스로의 가능성을 발견하고 성장할 수 있도록 돕기 위함이다. BTF 푸른나무재단은 우리나라 최초 학교폭력의 심각성을 시민사회에 알리고 학교폭력 및 사이버폭력 예방과 치유를 목적으로 설립된 비영리법인(NGO)이다.

한창익 메가스터디교육 고등이러닝사업본부 본부장은 “수험생에게 힘을 전하기 위한 캠페인 곡인 동시에 청소년의 미래를 밝히는데 기여할 수 있는 곡이 되길 바란다”며 “많은 학생들이 일상 속에서 이 음악을 듣고 응원과 위로를 얻었으면 한다”고 전했다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]