초등학생들에게 전한 ‘배구 선물’… OK저축은행, ‘선수단과 함께하는 배구한마당' 성공적 마무리

남자프로배구 OK저축은행이 지난 13일 부산 강서실내체육관에서 진행한 ‘부산 OK저축은행 읏맨 프로배구단 선수단과 함께하는 배구한마당’ 행사를 성공적으로 마무리했다.

이번 행사는 초등학교 3, 4학년 대상으로 진행했다. 사전 신청 접수를 통해 참가자를 모집했다. 모집 단계부터 많은 신청자가 몰렸다.

행사에는 부산 지역뿐만 아니라 김해, 양산 등 경남권 전반에서 총 100명의 초등학교 3, 4학년 어린이들이 참여해 의미를 더했다. 참가 학생들은 OK저축은행 배구단 유소년 배구교실 코치진의 지도 아래 리시브, 토스 등 기본기 중심의 맞춤형 교육을 받았다. 뿐만 아니라 OK저축은행 배구단 소속 김건우, 마유민, 강선규 등 선수단도 직접 교육에 참여해 현장의 열기를 끌어올렸다.

배구단 소속 선수들은 학생들 앞에서 직접 스파이크 시범을 선보이는 것은 물론, 개개인의 자세를 세심하게 살피며 직접 코칭에 나서 참가 학생들에게 잊지 못할 시간을 선물했다.

마유민은 “학생들이 즐거워하는 모습을 보며 더 힘을 얻었다. 홈개막전부터 우리 팀을 열렬히 응원해주시고 이런 행사에도 관심을 가져주시는 점에 감사하다. 이런 응원에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 소감을 밝혔다.

배구단 관계자는 “사전 신청 단계에서부터 많은 관심을 보내주시고 현장에서도 열심히 참여해주셔서 이날 참가한 학부모, 학생들에게 다시 한 번 감사드린다”라며 “부산뿐만 아니라 경남권까지 유소년 관련 배구 프로그램 범위를 넓혀 배구 저변 확대로 이어질 수 있도록 앞으로도 다양한 유소년 참여 프로그램을 계획하고 운영하겠다”라고 밝혔다.

