아빠 된 이민우, 둘째 딸 향한 깊은 애정… 행복한 일주일

그룹 신화 이민우가 아빠가 된 뒤 기쁨 가득한 시간을 보냈다.

이민우는 15일 자신의 SNS에 “One week of love. A week full of love”라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다. 사진에는 이민우의 둘째 딸이 침대에 누워 곤히 잠든 모습이 담겼다. 작고 통통한 손은 보는 이들까지 미소 짓게 만들며, 갓 태어난 딸을 향한 아버지의 깊은 애정이 그대로 전해진다.

앞서 이민우의 아내 이아미 씨는 지난 8일 둘째 딸을 출산했다. 이에 이민우는 다음 날 SNS를 통해 “소중한 아이를 건강하게 만났습니다”라며 출산 소식을 직접 알렸다. 그는 이어 “임신과 출산 과정을 옆에서 함께하면서 너무나 감사한 일이고 한 아이의 부모가 되는 건 정말 쉬운 게 아니구나 다시 한 번 느끼고 있어요”라고 전했다.

또한 이민우는 “너무너무 고생한 와이프에게 가장 먼저 고맙고 존경한다고 말해주고 싶습니다”며 “그리고 신화의 이민우로서 한 가족의 가장으로서 앞으로도 최선을 다해야겠다 다시 한 번 다짐합니다”라고 덧붙였다. 마지막으로 그는 “출산을 축하해 주신 모든 분들 감사합니다~ 우리 네가족 행복하자! 만나서 반가워 양양아~”라며 반가운 마음을 표현했다.

한편, 이민우는 재일교포 3세인 이아미 씨와 내년 3월 결혼을 앞두고 있다. 이아미 씨는 6세 딸을 키우는 싱글맘으로, 두 사람은 임신 소식과 함께 KBS2 ‘살림하는 남자들’을 통해 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

