[SW현장] 한지호에게 도착한 ‘깜짝 생일 선물’ 부천과 재계약 “다음 해, 승리와 함께 신뢰 쌓는 시즌 되길”

12월15일, 깜짝 선물이 도착했다. 생일을 맞은 부천FC 한지호가 재계약을 선물로 받았다.

이영민 부천 감독과 주장 한지호는 15일 부천종합운동장에서 K리그1 승격 기념 기자회견을 갖고 승격 소감과 다음 시즌을 향한 각오를 다졌다. 한지호는 “축하 문자를 많이 받았다. 축하해주신 분들께 감사하다”며 “선수들과 코칭스태프분들이 대단한 성과를 냈다. 다음 시즌 잔류를 목표로 준비 잘하겠다”고 목소리를 높였다.

1988년생 베테랑이다. 2010년 부산 아이파크 소속으로 프로에 데뷔한 한지호는 K리그서 통산 416경기에 나서 52골 36도움을 올렸다. K리그1에선 153경기를 소화했다. 오랜만에 다시 1부 그라운드를 밟는다. K리그1 경력자로서 책임감이 클 것 같다는 질문에 그는 “재계약에 사인을 안 해서 어떻게 될지 모르겠다”면서 “선수들에게 해주고 싶은 말은 감독님 전술의 이해도를 높여 최대한 잘 이행하는 게 중요하다. K리그1이라고 해서 선수들 다리가 3~4개 달린 게 아니다. 해오던 대로 하면 충분히 경쟁력을 느낄 수 있을 것”이라고 전했다.

기자회견 후 깜짝 발표가 이어졌다. 한지호가 재계약했다는 소식이었다. 계약 만료 상태서 기자회견에 참석했던 한지호는 행사가 끝나자마자 계약서에 도장을 찍었다. 구단 관계자는 “기자회견 직후 한지호 선수가 재계약을 했다. 계약 기간은 1년”이라며 “마침 오늘이 한지호 선수 생일”이라고 설명했다.

잊지 못할 생일이 됐다. 승격의 행복, 생일 선물의 기쁨을 안고 다음 시즌을 준비한다. K리그1에서 가장 만나고 싶은 선수는 다름 아닌 신광훈(포항 스틸러스)이다. 한지호는 “(신)광훈이 형과는 경찰청에서 만나 친해졌다. 내가 K리그2에 계속 있어서 맞대결을 하지 못했다”며 “형이 승격 축하한다며 내년에는 같이 뛰자고 말했다. 감동도 받았고, 기대도 된다. 빨리 광훈이 형과 경기하고 싶다”고 웃었다.

다음 시즌 부천의 현실적인 목표는 K리그1 잔류다. 한지호는 “K리그1에서도 감독님의 축구가 통할 거라 확신한다”며 “개인적으로는 잔류 이상의 좋은 성적을 거뒀으면 좋겠지만, 일단 잔류가 먼저다. 감독님의 재밌는 축구를 기반으로 승리하고, 깊은 신뢰가 쌓일 수 있는 한 해가 되길 바란다”고 목소리를 높였다.

