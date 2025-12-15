강승윤, 콘서트 N차 관람 이벤트…팬바보 입증

'2025-26 강승윤(KANG SEUNG YOON) : PASSAGE #2 CONCERT TOUR' 기간 중 다회차 관람 관객들을 위한 이벤트를 오늘 오후 1시부터 진행한다고 YG엔터테인먼트가 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 [PASSAGE #2] 투어를 3회 이상 관람한 경우 참여할 수 있으며, 당첨자에게는 강승윤의 친필 사인이 담긴 티셔츠가 제공된다. 아티스트의 진심이 담긴 특별한 선물인 만큼 팬들의 높은 관심이 예상된다.

내년 2월 9일 오후 11시 59분까지 응모를 받고, 2월 20일 YG 공식 홈페이지와 위버스 위너 채널을 통해 당첨자를 발표한다. 경품은 2월 28일부터 3월 1일까지 명화라이브 로비 내 이벤트 창구에서 본인 확인 후 수령할 수 있다.

아울러 강승윤은 이번 투어의 포문을 여는 오는 24·25일 부산 KBS홀 공연에서 'SPECIAL CHRISTMAS EVENT'도 선보인다. 해당 공연을 찾는 관객 전원에게 크리스마스 기프트를 제공하며, 팬 투표로 선정된 캐럴을 선보여 연말 분위기를 고조시킬 전망이다.

약 4년 만에 펼쳐지는 이번 투어는 솔로 정규 2집 [PAGE 2]의 신곡 무대와 다채로운 구성으로 기대를 모으고 있다. YG 측은 "완성도 높은 공연은 물론, 특별한 추억으로 남을 수 있도록 여러 이벤트들을 준비했으니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

한편 강승윤은 부산을 시작으로 대구·대전·광주·서울을 거쳐 오사카·도쿄까지 국내외 7개 도시에서 공연을 이어간다. 부산·대구·대전·광주 공연은 NOL 티켓에서, 대구 공연은 예스24에서도 예매할 수 있다. 서울 공연은 1월 5일 오후 8시 선예매, 1월 8일 같은 시간 일반 예매가 오픈된다.

