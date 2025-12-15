요아정 “딸기 신메뉴 6종 더 크게 즐겨보세요”

프리미엄 디저트 브랜드 요아정이 고객들에게 더욱 풍성한 즐거움을 제공하기 위한 ‘요아 업 사이즈 업(Yoa Up Size Up)’ 프로모션에 나선다.

이번 프로모션은 겨울철 대표 과일인 딸기를 활용한 신메뉴를 보다 넉넉한 용량으로 즐길 수 있도록 기획됐다. 오는 21일까지 일주일간 요아정의 딸기 신메뉴 6종을 대상으로 진행된다. 해당 메뉴 주문 시 사이즈 업 혜택을 제공한다. 전국 약 460여 개 요아정 매장에서 혜택을 받아볼 수 있다.

이와 함께 ‘연말 시즌 한정 ‘홀리데이 패키지’도 마련됐다. 3인 이상 구매한 고객에 한해 1000원만 추가하면 홀리데이 패키지 구성으로 제공한다. 연말 분위기를 살린 패키지 디자인을 통해 파티나 모임용 디저트로 활용할 수 있도록 했다. 친구·가족·연인과 함께하기 좋은 넉넉한 구성의 디저트로, 연말 파티나 모임 자리를 즐길 수 있다.

요아정 관계자는 “연말을 맞아 고객들이 요아정의 딸기 신메뉴를 더욱 만족스럽게 즐길 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다”며 “겨울 시즌에만 느낄 수 있는 딸기 메뉴를 사이즈 업 혜택과 함께 경험하시길 바란다”고 전했다. 이어 “앞으로도 고객의 니즈와 시즌 트렌드를 반영한 메뉴 개발과 체감형 프로모션을 지속적으로 선보일 계획”이라고 덧붙였다.

한편 매장별 참여 여부 및 상세 내용은 요아정 공식 인스타그램 채널을 통해 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]