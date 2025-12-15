MBC 김준상 아나운서, 2025 한국아나운서대상 클럽상 수상

MBC 김준상 아나운서가 2025 한국아나운서대상 클럽상을 수상했다.

김준상 아나운서는 2016년 입사 이후 생방송 오늘아침과 섹션TV를 거쳐 시사·교양·뉴스·예능 등 다양한 장르에서 안정적인 진행 능력을 입증해왔다. 최근에는 뉴스안하니와 MBC 14F 유튜브 채널을 통해 솔직하고 유쾌한 모습을 선보이며 시청자들과 소통하고 있다.

전통 방송과 디지털 플랫폼을 아우르는 폭넓은 활동은 신뢰와 친숙함을 겸비한 아나운서의 새로운 역할을 보여주며, 변화하는 미디어 환경 속에서 의미 있는 도전을 해나가고 있다는 평이다.

2025 한국아나운서대상 수상자는 박경추 MBC 아나운서가 수상했다. 2025 아나운서대상 수상자는 한국아나운서연합회 소속 10개 방송사 아나운서 약 300명 가운데 선정됐다.

이하 수상자 명단.

▲ 앵커상 MBC 김수지·KBS 박지원 ▲ 장기범상 SBS 이윤아 ▲ 라디오진행상 시사 부문 KBS 박노원·울산 CBS 김유리 ▲ 교양 부문 BBS 불교방송 장수연·극동방송 박준규 ▲ 음악 부문 KBS 유지원·CBS 김윤주 ▲ TV진행상 교양 부문 SBS 김주우·JTBC 김하은·KBS 대구 진유현 ▲ 예능 부문 KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'팀 ▲ 시사 부문 KBS 이광엽 ▲ 내레이터상 KBS 장웅 ▲ 지역문화 공헌상 MBC '지역 생존 AI 프로젝트, 우리 고향 부탁해' 팀(임세혁·지건보·김귀빈·박지현·민기원·구본상·백율희)·KBS 춘천 이의선 ▲ 뉴미디어 진행상 MBC 강다솜·대구가톨릭평화방송 CPBC 송성한 ▲ 클럽상 MBC 김준상 ▲ 스포츠캐스터상 MBC 이영은 ▲ 공로상 SBS 박상도

