20년간 봉인된 영화 ‘킬빌’ 미공개 챕터, 극장 아닌 게임 ‘포트나이트’ 택한 이유

할리우드 대표적인 명작 ‘킬 빌’의 미공개 챕터가 처음으로 세상에 모습을 드러냈다. 극장이나 온라인동영상서비스(OTT)가 아닌 전 세계적으로 사랑받는 게임 포트나이트(Fortnite)에서 말이다.



에픽게임즈는 지난 1일 ‘포트나이트’에서 쿠엔틴 타란티노 감독의 미공개 챕터 ‘잊혀진 챕터: 유키의 복수(The Lost Chapter: Yuki’s Revenge)’를 세계 최초 공개했다. 1편에 등장한 고고 유바리의 자매, 유키가 ‘킬 빌’ 주인공 브라이드(우마 서먼)에게 복수를 실행하러 가는 내용이다. 영화를 제작하던 당시 타란티노 감독이 직접 대본까지 썼지만 분량 문제로 영화에 들어가지 못했다. 오랫동안 팬들 사이에서 전설처럼 존재했던 스토리가 20여년 만에 완전한 형태로 세상에 공개된 셈이다.

할리우드 거장 감독 쿠엔틴 타란티노의 대표작 ‘킬 빌’은 강렬한 여성 킬러 서사와 스타일리시 액션의 정수로 평가 받으며 현재까지도 두터운 매니아층을 형성하고 있다. 우마 서먼이 연기한 주인공의 노란색 트레이닝복은 영화 전체를 대표하는 아이콘이자 대중문화에서 ‘킬 빌’을 상징하는 즉각적인 시각 코드가 됐다.

전 세계 5억 개 이상의 등록 계정을 보유할 정도로 ‘포트나이트’가 글로벌 히트작이긴 하지만 영화의 미공개 스토리가 게임을 통해 공개된 이유는 무엇일까. 타란티노 감독은 협업 과정에서 “‘포트나이트’ 팀이 ‘킬 빌’ 요약본을 만들어 달라고 했다면 하지 않았을 것”이라며 창작자로서 하고 싶은 이야기를 100% 자유롭게 상상해보라고 제안받았기에 20년 동안 묻어둔 이야기를 꺼낼 수 있었다고 밝혔다. 전통적인 영화 제작 구조보다 오히려 게임 플랫폼이 창작의 자유를 더 보장했던 셈이다.

제작 방식에서도 큰 변화가 있었다. 언리얼 엔진 기반 버추얼 프로덕션으로 제작됐으며 타란티노 감독은 촬영 현장에서 배우들의 연기를 직접 디렉팅하면서 그 연기가 포트나이트 세계 안에서 어떻게 구현되는지 실시간으로 확인했다.

메타휴먼 기술과 4D 스캔 기술은 배우의 표정과 감정을 정교하게 재현했으며 총기 액션에 사용된 머즐리포트 장치는 발사 순간의 정보를 엔진에 실시간으로 전달해 총구 화염 등을 즉각 확인할 수 있는 환경을 제공했다. 후반 편집이 아니라 촬영 중에 장면을 완성해가는 방식은 기존 영화 제작의 시간을 획기적으로 줄이는 동시에 연출적 실험의 폭을 크게 넓혔다.



20여년간 팬들 사이에서 전설처럼 회자되던 장면이 처음으로 ‘포트나이트’를 통해 실체화됐다는 점에서 파급력은 엄청나다. 게임에서의 첫 공개가 극장 상영으로 다시 이어졌다. 지난 5일부터 미국·캐나다·영국의 일부 극장에서 특별 상영 프로그램으로 극장 공개됐는데 티켓이 거의 매진될 정도로 인기몰이 중이다. 외신 또한 “타란티노의 대표작이 다시금 강력한 흥행력을 입증했다”며 이번 공개가 단순한 이벤트를 넘어 ‘영화 공개 방식의 실험’이라는 점에 주목했다.

앞서 ‘포트나이트’는 BTS·트래비스 스콧·아리아나 그란데가 공연을 열었던 가상 무대로 세계관을 확장해 왔지만 타란티노의 미공개 영화 챕터가 공개된 것은 전례 없는 일이다. ‘유키의 복수’는 하나의 단편 공개에 그치는 게 아니라 미래 문화 플랫폼의 변화를 보여주는 사례로 남을 것으로 보인다. 상영의 장소가 극장, OTT에만 제한되는 것이 아닌 충분히 게임 플랫폼으로 확장할 수 있다는 가능성을 증명했다. 영화·음악·퍼포먼스가 뒤섞이는 새로운 구조 속에서 게임은 더 이상 놀이 공간이 아니라 하나의 종합 문화 플랫폼으로 역할을 할 것으로 기대를 모은다.

