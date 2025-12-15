한국GM, 국내 생산설비에 3억달러 투자…국내 투자 의지 확고

GM 임직원들과 주요 내외부 이해관계자들이 15일 GM 한국사업장 2026 비즈니스 전략 컨퍼런스 기념 사진을 촬영하고 있다. 헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장(왼쪽 10번째), 브라이언 맥머레이 GM 테크니컬센터 코리아 사장(왼쪽 12번째), 윤명옥 GM 한국사업장 최고마케팅책임자 겸 커뮤니케이션 총괄 전무(왼쪽 15번째), 박선원 국회의원(왼쪽 11번째), 김진태 인천시 본부장(왼쪽 8번째), 허우영 GM 한국사업장 협신회 회장(왼쪽 9번째), 강장원 한국지엠대리점협의회 회장(왼쪽 4번째) 한국GM 제공

제너럴모터스(GM) 한국사업장(한국GM)이 국내 생산 시설에 3억 달러(약 4429억원)를 투자하겠다는 계획을 밝히며 국내 시장에 대한 사업 의지를 재확인했다. 한국GM은 또 내년 중 프리미엄 브랜드 ‘뷰익’을 국내에 공식 론칭하고 신차를 출시해 한국 시장에 GM의 4대 주요 브랜드를 모두 도입하겠다고 발표했다. 한국GM이 국내 사업 및 투자 계획을 대외적으로 이처럼 구체적으로 발표한 것은 이례적이라는 평가가 나온다.

한국GM은 15일 인천 서구 청라국제도시의 GM 청라 주행시험장에서 ‘GM 한국사업장 2026 비즈니스 전략 콘퍼런스’를 열고 내년 사업 전략을 공개했다. 동시에 주행시험장 내에 새로 구축한 ‘버추얼 엔지니어링 랩’ 개소도 기념했다. 행사에는 헥터 비자레알 한국GM 사장 겸 최고경영자(CEO)와 구스타보 콜로시 영업·서비스·마케팅 부문 부사장, 브라이언 맥머레이 GM 테크니컬센터 코리아 사장 등이 참석했다. 국회·정부 관계자를 비롯해 쉐보레·캐딜락 판매 네트워크, 협력 서비스 네트워크 대표, 임직원 대표 등도 자리했다.

이번 발표는 올해 들어 미국 관세 이슈와 자산 매각, 직영 서비스센터 폐쇄 등으로 재점화됐던 ‘철수설’을 불식시키려는 시도라는 해석도 나온다. 한국GM은 생산 설비의 가동을 최대치로 끌어올리고 투자까지 병행해 2028년 이후에도 생산을 지속할 기반을 강화하겠다고 강조했다.

한국GM은 국내 생산기지의 최대 가동을 통해 쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 등 글로벌 시장에서 수요가 이어지는 스포츠유틸리티차(SUV) 물량을 안정적으로 대응하겠다는 계획을 밝혔다. 한국GM은 연간 최대 50만대 규모의 생산 역량을 확보하고 있다고 설명하며, 한국 내 제품 업그레이드를 위해 3억 달러를 투입해 생산 경쟁력을 높이겠다고 했다.

비자레알 사장은 “중장기 경쟁력 강화를 위해 국내 생산 기반에 대한 투자를 지속할 것”이라며 “차량 디자인과 엔지니어링부터 생산, 판매에 이르는 전 주기 역량을 한국에서 더욱 강화해 한국 자동차 생태계와 지역경제의 강력한 파트너로 성장하겠다”고 강조했다.

내수 전략도 강화한다. 한국GM은 멀티 브랜드·채널 전략을 통해 국내 시장에서의 존재감을 확대하겠다고 밝혔다. 우선 내년 중 뷰익을 론칭하고 1개 차종을 출시한다. 픽업트럭·상용차 전문 브랜드인 GMC도 3개 차종을 추가로 출시해 브랜드 라인업을 확장한다. 판매 채널은 뷰익이 기존 쉐보레 네트워크를, GMC는 캐딜락 네트워크를 활용하는 방식으로 운영할 예정이다.

맥머레이 사장은 “한국은 GM의 미래 엔지니어링을 이끄는 핵심 허브로 부상하고 있다”며 “청라 주행시험장의 리노베이션과 신규 버추얼 센터는 가상-실물 통합 개발로의 전환을 가속화하는 기반이 될 것”이라고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

