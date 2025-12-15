[BS기획] 조진웅이 불 붙인 연예인 과거사 공개…공적 관심 vs 사생활 침해 ‘팽팽’

사진=조진웅 논란을 인해 과거의 범죄 이력 공개와 공인의 책임 범위를 둘러싼 찬반 여론이 정치권·법조계까지 번지며 사회적 기준에 대한 질문을 던지고 있다.

배우 조진웅의 과거 범죄 이력이 공개되며 연예인의 과거사 공개를 어디까지 허용해야 하는지를 둘러싼 사회적 논쟁이 확산되고 있다. 한 개인의 논란을 넘어 공적 관심과 사생활 보호의 경계, 나아가 우리 사회의 도덕적 기준과 미디어 보도 관행을 되묻는 문제로 번지는 양상이다.

조진웅은 고교생 시절 차량 절도와 미성년자 강간 혐의로 소년원에 송치됐고, 성인이 된 이후에도 극단 동료 폭행과 음주운전 전력이 있었던 사실이 드러났다. 논란이 확산되자 이튿날 곧바로 은퇴를 선언하며 “과거의 불미스러운 일로 실망을 드려 죄송하다. 모든 질책을 겸허히 수용하고 활동을 중단하겠다”고 밝혔다. 다만 성폭행 의혹에 대해서는 부인했다.

이번 사안은 디지털 환경에서 과거 기록이 어떻게 재소환되는지를 단적으로 보여준다. 뉴스와 커뮤니티, SNS를 통해 법적 책임을 이미 다한 사건까지도 실시간으로 재생산되며 다시 논쟁의 중심에 오른다. 논란 직후 포털 뉴스량과 검색어 순위가 급등했고 관련 기사만 지난 일주일간 400건 이상 쏟아지며 논쟁을 증폭시켰다.

한 배우의 일이 정치권으로도 확산됐다. 더불어민주당 박범계·김원이 의원 등 여권 인사들은 “과거의 일을 언제까지 책임져야 하느냐”며 소년법의 취지와 교화 원칙을 강조했다. 반면 국민의힘 나경원 의원은 공적 인물에 대한 정보 공개 필요성을 주장하며 고위 공직자의 경우 소년기 흉악범죄 전력을 국가가 검증·공개하는 내용을 담은 법안을 발의할 예정이다.

법조계 의견 역시 엇갈리고 있다. 한국소년정책학회 부회장을 지낸 정희철 대구가톨릭대 법학과 교수는 “보호처분은 형벌이 아니고 전과도 남지 않으며 장래 신상에 영향을 미치지 않도록 소년법 제32조 제6항에 명시돼 있다”며 “수십 년이 지난 뒤 소년 시절 기록을 꺼내 문제 있는 사람으로 낙인찍는 방식은 입법 취지와 정면충돌한다”라고 지적했다. 반대로 박원순 전 서울시장 성추행 사건 피해자의 법률대리인이었던 김재련 법무법인 온세상 변호사는 “조진웅은 단순한 연예인을 넘어 상징적 역할을 해온 공인”이라며 “피해자 입장에서는 여전히 상처가 아물지 않은 상황에서 정의로운 이미지를 쌓아온 과정 자체가 고통이었을 수 있다”고 말했다.

각 분야의 엇갈리는 의견을 보면 아직 우리 사회가 이 부분에 대해 명확한 기준을 갖고 있지 않다는 사실을 알 수 있다. 공적 인물에 대한 대중의 기대치와 법적 판단, 미디어의 보도 방식이 서로 다른 속도로 작동하면서 충돌이 반복되고 있는 것이다. 연예인의 과거사 공개를 둘러싼 논쟁은 지금도 진행형이다. 공익과 사생활 보호의 경계를 어디에 그을 것인지는 향후 미디어 보도 관행과 사회적 인식 전반에 적지 않은 영향을 미칠 전망이다.

