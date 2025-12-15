연패 속에서도… ‘리빌딩 기조’ 삼성화재, 2000년대생 젊은 자원 성장에 희망

리빌딩을 진행하고 있는 삼성화재가 젊은 유망주들을 적극적으로 기용하면서 미래 기반을 다지고 있다. 삼성화재 선수단이 득점에 성공한 뒤 기뻐하고 있다. 사진=KOVO 제공

젊은 자원들이 만들어 가는 리빌딩, 위기 속에도 희망이 싹이 싹튼다.

창단 후 최다인 9연패에 빠진 남자프로배구 삼성화재도 믿는 구석이 있다. 2000년대생 자원들의 성장이다.

삼성화재는 15일 현재 승점 7(2승13패)로 남자부 최하위에 머물고 있다. 낙담하기는 이르다. 현재 리빌딩 중이다. 젊고 역동적인 팀으로 거듭나겠다는 목표 아래 유망주를 적극적으로 기용하고 있다.

2000년대생들이 눈에 띈다. 주장 김우진과 김준우(이상 2000년생), 양수현(2002년생) 이윤수(2003년생), 이우진(2005년생)이 리빌딩의 중심에 선다.

유망주들이 많다는 건 미래가 밝다는 의미다. 물론 한 숟갈이 곁들어져야 한다. 경험이다. 적극적으로 코트를 누비면서 기량을 점차 끌어올리고 있다.

김우진과 신인 이우진이 앞장선다. 아웃사이드 히터진 새 콤비로 자리 잡아가고 있다.

김우진의 성장은 가파르다. 올 시즌 15경기(55세트)에서 득점 12위(196득점), 공격성공률 11위(47.61%)를 기록하고 있다. 국내 선수만 한정하면 두 부문 모두 4위다. 2020~2021시즌 입단 후 백업에 머물렀지만 올 시즌 주전으로 도약했다.

코트 안팎으로 에너지를 불어넣는다. 공격을 성공할 때마다 누구보다 크게 세리머니를 한다. 주장답게 책임감도 한몫하고 있다. 코트 밖에서는 어린 선수들을 세심하게 챙기고 있다. 김상우 삼성화재 감독은 “김우진이 지금 우리 팀을 끌어줘야 한다”고 힘을 불어넣고 있다.

이우진도 신인답지 않은 패기를 보여주고 있다. 지난 14일 우리카드전에서는 데뷔 첫 한 경기 두 자릿수 득점(12점)을 올리며 안정감을 선보였다. 리그에서는 쟁쟁한 선배들을 제치고 리시브 효율 5위(35.42%)를 마크하고 있다.

큰 기대 속에 프로에 입성했다. 한국 고교 선수로는 처음으로 유럽 진출의 역사를 세웠다. 경북체고 시절이던 대표팀으로 나선 2023년 19세 이하(U-19) 세계선수권대회에서 한국을 3위로 이끌었다. 대회 베스트7 아웃사이드 히터에도 이름을 올렸다.

그해 11월 이탈리아 명문 베로 발리 몬차의 러브콜을 받아 정식 계약까지 해냈다. 이후 더 큰 꿈을 위해 V리그에 도전장을 내밀었고 올해 신인드래프트 1라운드 2순위로 삼성화재 유니폼을 입었다. 남자부 강력한 영플레이어상(신인상) 후보다.

경기대의 우승을 이끌고 프로에 입성한 이윤수와 양수현도 점차 출전 시간을 점차 늘려나가고 있다. 특히 이윤수가 포텐을 터뜨릴 기세다. 지난 11일 현대캐피탈전에서 데뷔 후 한 경기 최다인 14득점을 터뜨리며 감독의 믿음에 보답했다. 김 감독 역시 “좋은 경기의 빈도가 높아져야 한다. 정말 한 번 올라설 수 있는 상황이 나올 수 있을 것”이라고 소망을 띄워 보냈다.

신인상 출신 김준우 역시 빼놓을 수 없다. 지난 시즌 세트당 블로킹 1위에 오르며 생애 첫 베스트7에도 올랐다. 국가대표로 여러 차례 발탁될 정도로 팀의 구심점에 있다.

다만 올 시즌 초반 겪고 있는 부침을 이겨내야 한다. 세트들과의 호흡을 가다듬고 흐트러진 블로킹 리듬을 잡기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 고비만 한 번 넘기면 충분히 상승세를 탈 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]