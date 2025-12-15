광희, 지드래곤 콘서트서 포착된 ‘찐팬’ 미소

그룹 제국의아이들 출신 방송인 광희가 절친 지드래곤의 콘서트에 참석해 남다른 애정을 드러냈다. 사진 = 광희 SNS 계정

그룹 제국의아이들 출신 방송인 광희가 절친 지드래곤의 콘서트에 참석해 남다른 애정을 드러냈다.

광희는 14일 자신의 SNS통해 “오랜만에 지용이 콘서트에 다녀왔다. 지용이는 진짜 왕자님 같다”라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 공개했다. 이어 “공연이 너무 신나서 저렇게 춤을 췄다. 사진은 내 친구 시완이가 찍어줬다”고 덧붙였다.

사진 = 광희 SNS 계정

공개된 사진 속 광희는 임시완과 나란히 객석에 앉아 공식 응원봉을 흔들며 지드래곤의 무대를 관람하고 있는 모습이 담겨있다. 흥에 겨운 듯 열정적으로 공연을 즐기는 모습도 포착돼 눈길을 끌었다. 또한 대기실에서 지드래곤과 만나 손을 맞잡고 환한 미소를 짓는 인증샷을 남기며 오랜 팬심과 끈끈한 우정을 드러냈다.

이번 공연은 지드래곤의 ‘G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] – 서울’ 앙코르 콘서트로, 지난 12일부터 14일까지 서울 고척스카이돔에서 진행됐다. 광희는 임시완과 함께 객석에서 공연을 즐기며 남다른 팬심을 드러냈다.

한편, 광희와 지드래곤은 MBC ‘무한도전’, ‘굿데이’ 등을 통해 인연을 맺었으며, 임시완과는 그룹 제국의아이들로 함께 활동한 바 있다.

