'보이즈 2 플래닛' 강우진, 내년 1월 첫 팬미팅 개최

'보이즈 2 플래닛' 출신 강우진이 청춘의 아름다운 순간을 팬들과 함께 피워낸다.

강우진은 오는 2026년 1월 17일 토요일, 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 2026 강우진 팬미팅 ‘Blossom’을 개최하며 본격적인 첫 단독 행보에 나선다. 이번 팬미팅은 강우진의 음악, 이야기, 팬들과의 이벤트 등 다채로운 구성으로 펼쳐질 예정이다.

‘Blossom’이라는 공연명에는 강우진이 10대 시절 꿈을 향해 전력으로 달려왔던 시간을 다시금 돌아보고, 스무 살의 새로운 시작을 팬들과 함께 피워내고 싶다는 메시지가 담겼다. 도전을 멈추지 않았던 청춘의 기억, 그리고 앞으로 더욱더 커질 가능성을 관객과 공유하겠다는 강우진의 진심이 오롯이 그려질 예정이다.

강우진은 Mnet '보이즈 2 플래닛' 출연 당시 최종 파이널까지 오르며 존재감을 증명한 바 있다. 직접 작사·작곡을 배우고, 버스킹을 하며 음악적 역량을 다져온 경험 역시 이번 팬미팅에서 한층 깊어진 모습으로 녹아들 전망이다. 싱어송라이터로서의 방향성을 스스로 구축해온 강우진의 성장이 공연의 기대감을 더욱 고조시킨다.

강우진은 185cm의 큰 키와 모델을 연상케 하는 압도적인 피지컬, 따뜻하고 청량한 음색으로 이미 많은 팬들의 마음을 사로잡아왔다. 담백한 보컬과 훈훈한 비주얼, 부드러움 속에 숨겨진 강단이 공존하는 강우진만의 매력이 이번 공연을 통해 더욱 또렷하게 드러날 것으로 보인다. 특히 팬들과의 첫 만남을 맞이하는 자리인 만큼, 팬 이벤트를 포함한 다채로운 교감이 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.

내년 1월 17일 개최되는 2026 강우진 팬미팅 티켓은 오는 17일(수) 오후 8시부터 온라인 예매사이트 티켓링크를 통해 오픈된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

