쁘띠365의원, ‘셀르디엠’ ECM 스킨부스터 도입

춘천 쁘띠365의원(공병설 대표원장)이 인체조직 유래 무세포동종진피(hADM)를 기반으로 한 ECM 스킨부스터 ‘셀르디엠(CellrDM)’을 도입했다고 밝혔다.

셀르디엠은 기존 스킨부스터가 주로 콜라겐 생성을 “유도”하는 방식과 달리, 피부 ECM(세포외기질)을 직접 보충해 손상된 진피 구조를 보완하는 접근법을 적용했다.

제품 내 약 75㎛ 크기의 미세입자 콜라겐이 진피 전반에 균일하게 확산되도록 설계돼 피부결·보습·탄력·잔주름 등 복합적인 고민을 한 프로토콜 안에서 관리할 수 있다. 특히 콜라겐·엘라스틴 네트워크가 약해진 피부에서 구조적 보강에 초점을 맞추기 때문에, 수분감 개선과 더불어 피부 밀도와 촉감 변화를 함께 기대할 수 있다.

공병설 대표원장은 “셀르디엠은 인체 유래 ECM 성분 기반으로 피부의 ‘틀’을 보완한다는 데 임상적 의의가 있다”며, “개인의 피부 두께·탄력 저하 양상·시술 이력 등을 충분히 평가해 샷 간격·주입 깊이·용량을 세밀히 설계하면 만족도 높은 결과에 도움이 된다”고 설명했다.

한편, 쁘띠365의원은 셀르디엠 단독 시술뿐 아니라 레이저·리프팅 시술 후 회복 단계에서의 보조 사용 등, 피부 상태에 따른 1:1 맞춤 프로토콜을 운영할 계획이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

