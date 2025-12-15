로다주·마크 월버그, 마약·소년범 전력 딛고 화려한 재기

로버트 다우니 주니어(왼쪽)와 마크 월버그. 사진=AP/뉴시스

범죄 이력이나 심각한 논란을 남긴 과거에도 일부 해외 스타는 커리어의 끝자락에서 다시 정상에 오른다. 법적 처벌과 사회적 비난을 모두 겪은 뒤에도 자숙 후 결과로 말하는 성취를 통해 대중의 평가를 새로 써 내려갔다.

배우 로버트 다우니 주니어는 아이언맨으로 세계적인 스타덤에 오른 후 현재 가장 몸값이 비싼 배우에 속하지만 과거 심각한 마약 중독으로 암흑기를 보낸 바 있다. 영화감독이었던 아버지 로버트 다우니 시니어의 영향으로 어릴 때부터 마약을 접했던 그는 성인이 되기 전 이미 마약 중독 상태였다. 뛰어난 연기로 오스카 역사상 최연소 수상 후보에 오르는 등 배우로서 승승장구했지만 마약 중독이 항상 발목을 잡았다.

영화로 성공을 거둔 후에도 주니어는 심각한 마약 중독 때문에 사생활이 최악이던 배우로 악명 높았고 1990년대 초중반 마약 문제로 수차례 체포됐다. 1996년 과속으로 적발당할 당시 헤로인과 코카인 등과 권총이 발견돼 큰 파장을 일으켰고 3년 간의 보호관찰과 약물 검사 명령을 받았다.

1999년에는 재활 프로그램을 반복 이탈한 혐의로 실형을 선고받아 약 1년간 수감됐다. 할리우드 퇴출 기로에 놓였지만 2000년대 초반부터 재활에 집중했고 멜 깁슨 등 동료 배우들의 도움으로 소규모 작품에 출연하며 복귀를 시작했다. 그러다 2008년 영화 ‘아이언맨’의 토니 스타크 역을 맡으며 극적인 재기에 성공했다.

배우 마크 월버그는 인종차별이 심했던 고향 미국 보스턴에서 10대 시절 갱단 생활을 하며 여러 차례 폭력 사건에 연루됐다. 1986년 흑인 아이들을 쫓아다니며 인종차별적 욕설과 함께 돌을 던진 사건으로 인종차별 범죄 경고명령을 받았다. 1988년에는 베트남계 남성 2명을 나무 막대기로 폭행해 중상을 입혔다. 살인미수 혐의로 체포된 그는 강도상해 혐의와 증오범죄로 기소돼 징역 2년을 선고받았지만 45일만 복역하고 보호관찰로 풀려났다.

영화 ‘디파티드’·‘트랜스포머’ 시리즈 등 배우로서 정상의 자리에 오른 월버그는 2014년 법원에 사면을 신청했고 어린 시절 마약과 술에 얽매인 문제아였음을 인정했다. 그는 “깊이 사과한다. 그 이후로 더 나은 사람, 더 나은 시민이 되기 위해 노력해 왔으며 제 아이들과 다른 사람들에게 본보기가 되고자 한다”고 삶과 행동이 바뀌었음을 강조했다.

그러면서 “문제 많았던 과거를 무시하고 부정하기보다는 대중의 주목을 활용해 10대 시절 저질렀던 실수에 대해 솔직하게 이야기해 왔다. 다른 사람들이 같은 실수를 반복하지 않도록 하기 위해서다”라고 말했다.

숨겨진 과거에 여론은 들끓었다. 피해자 중 한 명은 “사면을 신청하기 전에 직접적으로 용서를 구한 적이 없다”고 분노했다. 다만 베트남계 피해자 중 한 명은 “그가 감옥에 갔을 때 이미 죄값을 치렀다. 더 이상 범죄의 짐을 짊어져서는 안 된다”고 사면에 동의했다. 그러나 대중의 반응은 엇갈렸고 결국 월버그는 사면 신청을 철회했다.

월버그는 “피해자들에게 진심으로 사과한다”며 “앞으로 두 아들의 아버지로서 더욱 책임감을 갖고 살겠다"고 말했다. 그 약속대로 다양한 자선 활동으로 과거의 잘못을 뉘우치고 있다. 자신의 이름을 딴 위험지역 청소년 지원 재단 사업을 확대하고 보스턴 등 지역 사회를 위한 자선 기부와 복지 활동에도 참여하는 등 해마다 막대한 후원금을 내고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]