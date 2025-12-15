그림 프로덕션 버추얼 아티스트 총출동…크리스마스 단체 커버곡 영상 공개

서브컬처 전문 레이블 그림 프로덕션(GRIM Production)이 연말을 맞아 소속 버추얼 아티스트 8인이 총출동한 크리스마스 스페셜 단체 커버곡을 선보였다.

그림 프로덕션은 지난 14일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 소속 버추얼 아티스트 8명 전원이 참여한 크리스마스 스페셜 단체 커버곡 'Snow halation' 영상을 공개했다.

특히, 이번 프로젝트는 그림 프로덕션 설립 이후 처음으로 소속 아티스트가 모두 참여한 단체곡이라는 점에서 의미가 크다. 버추얼 걸그룹 WISHes(위시스)의 아일라·므므네, 독창적 음악성을 보유한 아티스트 모이(MOI), 밝고 에너지 넘치는 음색의 먀뮤뮤, 지난 11월 데뷔한 4인조 걸그룹 사령화(四靈花)의 청목·비화·매화린·백희까지 총 8명이 참여해 시너지를 발휘했다.

원곡 'Snow halation'은 일본 인기 애니메이션 '러브라이브!(Love Live!)'에 등장하는 스쿨 아이돌 그룹 '뮤즈(μ's)'의 대표 겨울 명곡이다. 각기 다른 보컬 톤과 매력을 지닌 그림 프로덕션 8인의 아티스트는 이번 커버를 통해 하나의 하모니를 이루며 원곡의 벅찬 감동을 그들만의 색깔로 재해석했다.

커버 영상 공개 직후 팬들은 "최고의 크리스마스 선물", "일러스트 너무 예쁘다", "마음이 따뜻해진다“ 등 호평을 쏟아내며 뜨거운 반응을 얻고 있다.

프로듀서 라인업도 눈길을 끈다. 커버곡 편곡은 유튜브와 메이저 음악 씬에서 독창적인 사운드로 주목 받고 있는 JUSTICEBACTERIA(정의균)이 맡았다. 그는 최근 걸그룹 리센느(RESCENE)의 두 번째 싱글 앨범 'Dearest'(디어리스트) 타이틀곡 'Deja Vu' 편곡에 참여하며 업계의 주목을 받은 바 있다.

이번 협업의 핵심은 원곡 특유의 에너지는 유지하면서도 아카펠라 요소를 더해 8인의 아티스트들의 보컬 실력을 더욱 돋보이게 한 점이다. JUSTICEBACTERIA만의 독특한 음악적 색채를 더해 곡의 완성도를 배가했다.

단체곡 커버 영상 공개를 기념해 특별 MD도 출시됐다. 뮤직비디오 속 아티스트들의 모습을 담은 메인 일러스트를 활용, '단체 아크릴 코롯토'를 제작해 팬들의 소장 욕구를 자극하고 있다. 해당 MD는 팬덤 기반 커뮤니티 플랫폼 팬딩 그림프로덕션 샵페이지에서 확인할 수 있다.

그림 프로덕션은 "이번 커버 프로젝트는 올 한 해 아낌없는 사랑을 보내준 팬분들께 감사한 마음을 전하고자 기획됐다"라며 "8명의 아티스트가 함께 만들어낸 아름다운 하모니처럼 앞으로도 다채로운 음악과 콘텐츠로 그림 프로덕션만의 즐거움을 전하겠다"라고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

