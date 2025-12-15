'화려한 날들' 천호진, 애끓는 눈물 연기…관록 내공 빛났다

배우 천호진이 관록의 연기로 시청자들에게 깊은 감동을 전했다.

천호진은 지난 13~14일 방송된 KBS 2TV 주말드라마 '화려한 날들'에서 부모님 부양과 자식 뒷바라지를 인생의 1순위로 두는 '이상철' 역을 연기했다.

가장으로서 늘 덤덤한 모습을 보여온 이상철은 어머니(반효정 분)의 갑작스러운 사망 소식에 무너져 내렸다. 특히, 이상철은 가족과 조문객의 눈을 피해 홀로 벤치에 앉아 "엄마, 내가 미안해"라고 애끓는 울음을 토해내며 시청자들의 눈물샘을 자극했다. 눈물을 주체할 수 없는 아이 같은 모습에 후회, 미련 등의 복잡한 감정이 내포돼 몰입도를 높였다.

장례 이후에는 이상철과 이지혁의 해묵은 갈등이 해소되는 과정이 그려지며 극의 감동이 배가됐다. 그동안 이상철은 파혼당한 아들이 더 이상 상처받지 않도록, 신부의 아버지에게 받은 모멸감을 홀로 감내해 왔다. 이상철은 오랫동안 마음속으로 삭여온 복잡다단한 감정을 쏟아내며 뭉클함을 안겼다. 가장으로서 수많은 시련을 견뎌온 아버지의 인생 서사를 깊이 있게 표현해 호평을 얻었다.

이처럼 천호진은 어머니를 잃은 상실과 아들에 대한 용서가 뒤섞인 극한의 감정선을 관록이 묻어나는 명연기로 완성시키며 '믿고 보는 배우'의 저력을 과시했다. 천호진은 'K-아버지'의 현실적인 고뇌와 감정을 밀도 있게 표현하며 시청자 공감을 이끌었다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

