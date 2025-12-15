이이경 사생활 폭로자 “둘만 나눈 카톡·사진 유포”…소속사 “법적 대응 지속”

사진 = 배우 이이경. 뉴시스 제공

배우 이이경을 둘러싼 사생활 의혹과 관련해 폭로자 A씨가 추가 주장을 내놓은 가운데, 소속사 측이 다시 한번 강경 대응 방침을 밝혔다.

15일 이이경 소속사 상영이엔티 관계자는 한 매체를 통해 “폭로자 A씨에 대한 입장은 변함없다”며 “현재도 법적 대응을 이어가고 있다”고 전했다.

앞서 A씨는 지난 14일 자신의 SNS를 통해 “특정 배우를 폭로한 이후 지속적인 협박을 받아왔다”고 주장했다. 그는 “이틀 전부터는 제 신상을 의도적으로 훼손하기 위한 인스타그램 계정이 새로 개설되었고 해당 계정에는 어플로 생성된 조작된 카카오톡 대화 캡처와 저의 동의 없이 유포된 사적인 사진이 게시되고 있다”며 “해당 계정은 처음 게시한 카카오톡 대화가 지나치게 부자연스럽다는 점을 인지했는지, 이후 게시물을 삭제한 뒤 흐릿하게 편집하여 다시 업로드했다”고 설명했다.

이어 A씨는 “여기서 중요한 점은, 조작된 카카오톡 대화에 사용된 모자를 쓴 비행기 셀카 사진은 배우 본인과 저만이 소유하고 있는 사진”이라며 “저는 해당 사진을 그 누구와도 공유한 적이 없으며, 그럼에도 불구하고 허위 서사를 만들기 위한 조작 대화에 사용 되었다는 점에서 그 출처는 명확하다고 판단한다”고 덧붙였다.

또한 그는 “해당 계정에는 제가 보관하고 있지 않은. 오직 저와 배우 둘만 나누었던 실제 카카오톡 대화 일부가 포함되어 있었고, 그 안에는 저의 가족 회사와 관련된 민감한 개인 정보까지 노출되어 있었다”며 “이는 단순한 추측이나 제3자의 창작으로는 알 수 없는 정보이며, 개인정보를 훼손하려는 명백한 의도가 있다”고 주장했다.

끝으로 A씨는 “현재 조작된 카카오톡 대화 유포, 사적인 사진 유출 의도적인 신상 훼손 및 협박과 관련된 모든 정황과 증거를 기록, 보관하고 있으며 더 이상 이를 묵과하지 않고 적절한 법적 조치를 취할 예정”이라고 강조했다.

이이경은 앞서 자신을 독일인이라고 주장한 A씨가 부적절한 메시지를 공개하며 사생활 루머에 휩싸였다. 이에 대해 소속사는 “전혀 사실이 아니”라며 강경 대응을 예고했고, 현재 A씨를 상대로 수사를 정식 의뢰한 상태다.

한편 논란의 여파로 이이경은 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서 하차했으며, MC 합류가 예정돼 있던 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 출연도 무산됐다. 이이경은 이날 서울 용산구 CGV아이파크몰에서 열린 영화 ‘히트맨2’ 언론배급시사회 및 기자간담회에 참석해 공식 일정은 소화했다. ‘히트맨2’는 오는 22일 개봉한다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

