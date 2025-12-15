“감금에 칼까지” 재키와이, 데이트 폭력 주장 사진 공개 ‘충격’

래퍼 재키와이(29·본명 홍시아)가 전 연인이자 KC레이블 소속 프로듀서 방달(32·본명 방진우)로부터 데이트 폭력을 당했다고 주장하며 파장이 확산되고 있다.
재키와이는 지난 12일 자신의 SNS에 얼굴과 신체 곳곳에 폭행 흔적이 담긴 사진을 공개하며 “2주 동안 밖에 못 나갔다”는 글을 남겨 충격을 안겼다. 그는 이어 “이런 걸 왜 인스타에 올리고 피해자인 척하냐는 분들. 아까 한 시간 동안 집 문 두드리고 비밀번호 누르고 맞은 날도 본인 집에서 못 나가게 했습니다. 완전히 헤어지려면 이 방법밖에 없었어요. 올리니까 연락 안 오네요. 불편하시면 죄송합니다”라고 밝혔다.
이와 함께 재키와이는 폭행 가해자로 추정되는 인물의 이메일과 음성 메시지도 공개했다. 이후 상대방이 SNS를 통해 거친 욕설과 함께 반박에 나서면서, 해당 인물이 방달이라는 사실이 알려졌다.
방달은 재키와이가 지난 7월 발표한 정규앨범 ‘몰락(MOLLAK)’ 전곡의 프로듀싱을 맡았으며, 두 사람은 올해 2월 협업 싱글 ‘스포일 유(Spoil U)’를 발매한 바 있다. 방달은 래퍼 식케이가 설립한 KC레이블 소속으로, ‘한국 힙합 어워즈(KHA) 2025’에서 올해의 프로듀서로 선정되기도 했다.
방달은 재키와이의 주장에 대해 “뭘 제대로 알지도 못하면 닥쳐. XXX들아. 99% 처맞고 욕먹은 건 나고 XXX처럼 난동 피우는 거 말리다가 다친 사진 가지고 사람 XX 만들고 있네. 이런 XXX들아. 내가 당한 수모 알면 너네 아가리 못 털어. 제발 알고 지껄여”라고 반박했다.
논란이 커지자 재키와이는 14일 추가 입장을 통해 다시 한 번 자신의 주장을 밝혔다. 그는 “내가 하도 처맞아서 X 같아 가지고 뺨 때린 거 인정해. 근데 99% 처맞고 욕먹은 건 난데 네가 당한 것만 그렇게 올려서 나 나락 보내려고 작정했구나. 진짜 어이가 없는 인간이다. 말도 안 돼. 이건 진짜로”라고 말했다.
이어 “영영 떼어낸 걸로 만족하려고 했는데 얘는 자기가 한 짓이 얼마나 심각한 범죄인지 절대 인정하고 잘못이라고 생각도 안 한다. 글로만 적으면 내가 무고한 사람을 몰아가는 이상한 사람 되니까 최대한 증거 모아서 올린 건데 자기 기억까지 왜곡시켜서 합리화시키니까 역겹고 치가 떨린다”라고 토로했다.
재키와이는 감금과 폭행이 반복됐다고 주장하며 “자기가 방 안에 가둬놓고 컴퓨터 모니터 가져와서 내 앞에서 욕하면서 부수고 경찰에 신고할까 봐 내 휴대전화 뺏어가고, 핸드폰 달라고 나가게 해달라고 비키라고 소리치고 저항한 걸 내가 자기를 때려서, 난동 피워서 자기가 밀린 거라 합리화시키고 있다”고 밝혔다.
또 “약속 전 그 XX(방달) 집에 같이 있었는데, 카페 간다더니 자기한테 거짓말 치고 클럽 가냐면서 눈이 돌아 방 안에 가두고 ‘너 절대 못 나갈 줄 알아라’ 하면서 소리 지르고 욕했다. 나가려고 하는 나를 계속 밀쳐서 바닥에 넘어지게 하고 물건 던지며 위협하고. 급기야 부엌 가서 칼 꺼내려하길래 핸드폰으로 신고하려고 하니까 핸드폰을 뺐었다. 내가 난리 치니까 뺨 때리고 또 넘어뜨려서 숨도 못 쉬게 목을 졸랐다. 너 쓰레기 맞아”라고 주장했다.
그는 폭력이 점점 심해졌다고 밝히며 “처음엔 전자담배 같은 작은 물건이었다. 그다음엔 물병이었고 그다음엔 냄비, 그다음엔 멱살이었다”며 “멱살 잡혔을 때는 경찰에 신고했고 KC 이사님에게 전화해서 이런 일 있었다고 앨범 못 낼 거 같다고 죄송하다고 그랬다”고 전했다. 이어 “이사님은 ‘그런 일이 있었던 건 미안하다’ 하면서 ‘자기랑만 얘기하면 안 되냐, 다른 사람에게 알리지 말라’ 했다”고 덧붙였다.
재키와이는 “감금한 날 이후로는 ‘어떻게 헤어지지?’라는 생각뿐이었다”며 협박과 폭언이 반복됐다고 주장했다. 그는 “이제 나 음악 안 해도 상관없다. 내 이미지 나빠져도 상관없다. 그냥 살고 싶었고 헤어지고 싶다는 마음으로 알렸다. 조롱당해도 거짓말쟁이라고 손가락질당해도 상관없다”라고 호소했다.
한편 재키와이는 2016년 데뷔했으며, 2022년 AOMG 사단에 합류해 활동을 이어오고 있다.
