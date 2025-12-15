“감금에 칼까지” 재키와이, 데이트 폭력 주장 사진 공개 ‘충격’

사진= 재키와이 SNS

래퍼 재키와이(29·본명 홍시아)가 전 연인이자 KC레이블 소속 프로듀서 방달(32·본명 방진우)로부터 데이트 폭력을 당했다고 주장하며 파장이 확산되고 있다.

재키와이는 지난 12일 자신의 SNS에 얼굴과 신체 곳곳에 폭행 흔적이 담긴 사진을 공개하며 “2주 동안 밖에 못 나갔다”는 글을 남겨 충격을 안겼다. 그는 이어 “이런 걸 왜 인스타에 올리고 피해자인 척하냐는 분들. 아까 한 시간 동안 집 문 두드리고 비밀번호 누르고 맞은 날도 본인 집에서 못 나가게 했습니다. 완전히 헤어지려면 이 방법밖에 없었어요. 올리니까 연락 안 오네요. 불편하시면 죄송합니다”라고 밝혔다.

이와 함께 재키와이는 폭행 가해자로 추정되는 인물의 이메일과 음성 메시지도 공개했다. 이후 상대방이 SNS를 통해 거친 욕설과 함께 반박에 나서면서, 해당 인물이 방달이라는 사실이 알려졌다.

사진= 재키와이 SNS

방달은 재키와이가 지난 7월 발표한 정규앨범 ‘몰락(MOLLAK)’ 전곡의 프로듀싱을 맡았으며, 두 사람은 올해 2월 협업 싱글 ‘스포일 유(Spoil U)’를 발매한 바 있다. 방달은 래퍼 식케이가 설립한 KC레이블 소속으로, ‘한국 힙합 어워즈(KHA) 2025’에서 올해의 프로듀서로 선정되기도 했다.

방달은 재키와이의 주장에 대해 “뭘 제대로 알지도 못하면 닥쳐. XXX들아. 99% 처맞고 욕먹은 건 나고 XXX처럼 난동 피우는 거 말리다가 다친 사진 가지고 사람 XX 만들고 있네. 이런 XXX들아. 내가 당한 수모 알면 너네 아가리 못 털어. 제발 알고 지껄여”라고 반박했다.

논란이 커지자 재키와이는 14일 추가 입장을 통해 다시 한 번 자신의 주장을 밝혔다. 그는 “내가 하도 처맞아서 X 같아 가지고 뺨 때린 거 인정해. 근데 99% 처맞고 욕먹은 건 난데 네가 당한 것만 그렇게 올려서 나 나락 보내려고 작정했구나. 진짜 어이가 없는 인간이다. 말도 안 돼. 이건 진짜로”라고 말했다.

이어 “영영 떼어낸 걸로 만족하려고 했는데 얘는 자기가 한 짓이 얼마나 심각한 범죄인지 절대 인정하고 잘못이라고 생각도 안 한다. 글로만 적으면 내가 무고한 사람을 몰아가는 이상한 사람 되니까 최대한 증거 모아서 올린 건데 자기 기억까지 왜곡시켜서 합리화시키니까 역겹고 치가 떨린다”라고 토로했다.

재키와이는 감금과 폭행이 반복됐다고 주장하며 “자기가 방 안에 가둬놓고 컴퓨터 모니터 가져와서 내 앞에서 욕하면서 부수고 경찰에 신고할까 봐 내 휴대전화 뺏어가고, 핸드폰 달라고 나가게 해달라고 비키라고 소리치고 저항한 걸 내가 자기를 때려서, 난동 피워서 자기가 밀린 거라 합리화시키고 있다”고 밝혔다.

또 “약속 전 그 XX(방달) 집에 같이 있었는데, 카페 간다더니 자기한테 거짓말 치고 클럽 가냐면서 눈이 돌아 방 안에 가두고 ‘너 절대 못 나갈 줄 알아라’ 하면서 소리 지르고 욕했다. 나가려고 하는 나를 계속 밀쳐서 바닥에 넘어지게 하고 물건 던지며 위협하고. 급기야 부엌 가서 칼 꺼내려하길래 핸드폰으로 신고하려고 하니까 핸드폰을 뺐었다. 내가 난리 치니까 뺨 때리고 또 넘어뜨려서 숨도 못 쉬게 목을 졸랐다. 너 쓰레기 맞아”라고 주장했다.

그는 폭력이 점점 심해졌다고 밝히며 “처음엔 전자담배 같은 작은 물건이었다. 그다음엔 물병이었고 그다음엔 냄비, 그다음엔 멱살이었다”며 “멱살 잡혔을 때는 경찰에 신고했고 KC 이사님에게 전화해서 이런 일 있었다고 앨범 못 낼 거 같다고 죄송하다고 그랬다”고 전했다. 이어 “이사님은 ‘그런 일이 있었던 건 미안하다’ 하면서 ‘자기랑만 얘기하면 안 되냐, 다른 사람에게 알리지 말라’ 했다”고 덧붙였다.

재키와이는 “감금한 날 이후로는 ‘어떻게 헤어지지?’라는 생각뿐이었다”며 협박과 폭언이 반복됐다고 주장했다. 그는 “이제 나 음악 안 해도 상관없다. 내 이미지 나빠져도 상관없다. 그냥 살고 싶었고 헤어지고 싶다는 마음으로 알렸다. 조롱당해도 거짓말쟁이라고 손가락질당해도 상관없다”라고 호소했다.

한편 재키와이는 2016년 데뷔했으며, 2022년 AOMG 사단에 합류해 활동을 이어오고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

