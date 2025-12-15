‘원빈 친조카’ 한가을 “외삼촌 잘 지내고 있어” 근황 전해

사진= 유튜브 채널 ‘시언s쿨’ 화면 캡처

배우 한가을이 외삼촌인 배우 원빈의 근황을 대신 전해 화제를 모았다.

15일 유튜브 채널 ‘시언s쿨’에는 ‘시언스쿨 가족들 모시고 김장 했습니다~ 기안84/이국주/한가을! 힘들어서 다신 안 해야지 하다가도 마지막에 수육 먹으면 사르르 녹아버리는 갓 담근 김치의 매력’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 기안84는 한가을을 향해 “요즘 그 질문 많이 받지 않냐”며 “원빈 님 잘 지내시냐”고 물었다. 이에 한가을은 “네”라고 답한 뒤 “이런 질문 귀찮지 않다. 사실 많이 물어보지도 않는다”고 덧붙였다.

이국주가 “왜? 뭐? 난 잘 모르겠다”고 반응하자, 한가을은 “삼촌이 원빈이다”고 밝혀 현장을 놀라게 했다. 이를 들은 기안84는 “원빈 님 유튜브 같은 데는 안 나오냐”며 자신의 유튜브 채널 ‘인생84’ 출연을 요청했다.

이국주 역시 놀란 표정으로 “삼촌이 원빈이냐. 부담스러우면 내 유튜브는 많이 안 보니까 오히려 더 편할 수도 있다”고 말해 웃음을 자아냈다.

한가을은 원빈의 친누나 딸로 알려져 있다.

한편 원빈은 2010년 영화 ‘아저씨’ 이후 작품 활동은 없지만, 배우 이나영과 결혼해 가정을 꾸린 뒤 광고 등을 통해 간간이 근황을 전하고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

