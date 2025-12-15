‘박나래 링거 이모’ 입 열었다…“전혀 기억이 안나”

사진= 박나래 인스타그램 갈무리

방송인 박나래에게 불법 의료 행위를 했다는 의혹이 제기된 이른바 ‘링거 이모’가 관련 사실에 대해 “기억이 안 난다”는 입장을 밝혔다.

박나래는 이달 초 전 매니저들의 폭로로 갑질 논란에 휩싸인 데 이어, 의사 면허가 없는 인물들로부터 의료 행위와 약 처방을 받아왔다는 불법 의료 의혹이 불거졌다. 이 과정에서 ‘주사 이모’뿐 아니라, 수액 처치를 했다는 또 다른 인물인 ‘링거 이모’의 존재가 추가로 제기됐다.

전 매니저들에 따르면 박나래는 2023년 7월 방송 촬영 이후 머문 호텔에서 ‘링거 이모’에게 수액을 맞았다는 주장이다. 이와 함께 수액 시술과 관련한 출장 비용을 논의하는 메신저 대화 내용도 공개됐다.

이와 관련해 15일 한 매체는 ‘링거 이모’와의 인터뷰 내용을 보도했다. 해당 인물은 메신저 대화에 등장한 계좌번호가 자신의 것이 맞다고 인정하면서도, 구체적인 상황에 대해서는 “기억이 안 난다”고 주장했다.

그는 또 “의약분업 된 뒤로는 약이 없어 전혀 (안 했다)”, “(안 한 지) 오래 됐다. 나이도 있고 이제 제가 시력도 안 좋고 그래서”, “의약분업 되기 전에는 병원에서 근무를 해서 동네 약국에서 보내줘서 반찬값 정도 벌었다. 그러다 그만두고 아무것도 안 했다”라고 말하며 자신이 허가받은 의료인이 아님을 언급했다.

박나래를 알고 있느냐는 질문에는 “개그맨 아니냐”고 답했으며, 직접 만났거나 계좌번호를 전달했는지에 대한 물음에는 재차 “전혀 기억이 안 난다”고 선을 그었다.

한편 박나래는 전 매니저들의 폭로 이후 모든 방송 활동을 중단했다. 현재 MBC ‘나 혼자 산다’, ‘구해줘! 홈즈’, tvN ‘놀라운 토요일’ 등에서 하차한 상태다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]