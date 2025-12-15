kt 스튜디오지니, ‘가족친화인증기업’ 선정…“일에 집중할 수 있는 기업 문화 지속”

사진=kt 스튜디오지니

kt 스튜디오지니가 성평등가족부가 주관하는 ‘2025년 가족친화인증기업’에 신규 선정됐다고 15일 밝혔다.

가족친화인증제도는 성평등가족부가 자녀 출산·양육 지원, 유연근무제, 직장 문화 개선 등 가족친화 제도를 모범적으로 운영하는 기업 및 공공기관에 대해 심사를 통해 인증을 부여하는 제도다. kt 스튜디오지니는 이번 신규 인증을 통해 일·가정 양립을 위한 노력과 성과를 공식적으로 인정받았다.

kt 스튜디오지니는 2021년 설립된 kt의 미디어·콘텐츠 중간지주회사로, 원천 IP부터 기획·제작·유통에 이르는 완전한 밸류체인을 구축한 대한민국 탑티어 콘텐츠 스튜디오다. 글로벌 메가히트작 ‘이상한 변호사 우영우’, TV드라마 화제성 1위에 빛나는 장수 시즌제 드라마 ‘신병’을 비롯해 ‘착한 여자 부세미’, ‘금쪽같은 내 스타’, ‘종이달’, ‘남남’, ‘유어 아너’, ‘나의 해리에게’, ‘당신의 맛’ 등 다채로운 장르의 화제작을 연이어 선보이며 작품성과 대중성을 동시에 인정받고 있다. 2025년에는 AI 기반 제작 체계 도입과 영화·숏폼 사업 확장 등 미래형 콘텐츠 경쟁력 강화에도 속도를 내고 있다.

kt 스튜디오지니의 가장 큰 특징은 젊고 역동적인 조직문화다. 평균 연령대가 낮고 여성 구성원의 비중도 높은 만큼, 회사는 구성원들의 몰입과 성장을 균형 있게 누릴 수 있는 환경을 만들기 위해 다양한 제도를 운영해왔다. 콘텐츠 업계 특성상 창의적인 결과물을 만들어내기까지 높은 집중력과 에너지가 요구되는데, kt 스튜디오지니는 이러한 가족친화 제도를 통해 구성원들이 업무에 온전히 몰입할 수 있는 기반을 마련하고 있다.

특히 ▲시차출근제 ▲리프레시 휴가 및 휴가비 지원 ▲자기계발비 지원 ▲휴양소 포인트 지원 ▲자녀교육비 지원 ▲자녀 입학선물 프로그램 등 실질적인 워라밸 (Work-life Balance) 지원 제도를 마련해 구성원이 각자의 라이프스타일에 맞춰 일하기 좋은 환경을 설계할 수 있도록 돕고 있다. 이러한 노력은 창의적 콘텐츠 성과와 높은 임직원 만족도로 이어졌다는 평가를 받고 있다.

정근욱 kt 스튜디오지니 대표는 "콘텐츠 경쟁력은 임직원들의 집중력과 완성도에서 나오며 가족친화 제도와 문화는 이를 지탱하는 중요한 요소라고 생각한다"며 "임직원들이 삶에서는 단단하게, 일에서는 압도적으로 집중할 수 있는 기업 문화를 지속적으로 만들어가겠다"고 밝혔다.

