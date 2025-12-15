“댕댕이랑 X-마스 케이크 호캉스”… 키녹 ‘윈터 홀리데이 컬렉션’ 패키지

키녹의 ‘윈터 홀리데이 컬렉션’ 패키지 고객에게 증정되는 반려가족을 위한 특별한 케이크 사진. 교원 제공

교원그룹의 펫프렌들리 호텔 키녹이 반려견과 함께 케이크 파티를 즐길 수 있는 ‘윈터 홀리데이 컬렉션’ 패키지를 출시했다고 15일 밝혔다.

해당 패키지는 키녹 내 반려동물 동반 취식 카페인 스니프(Sniff)의 파티시에가 만든 시즌 스페셜 설향 딸기 케이크와 반려견 전용 트리 케이크가 포함됐다. 윈터 홀리데이 컬렉션 패키지는 내년 1월 10일까지 예약 가능하다.

스페셜 설향 딸기 케이크는 촉촉한 시트와 부드러운 생크림, 신선한 설향 딸기를 풍성하게 더해 조화로운 맛을 자랑한다. 반려견 전용 트리 케이크는 반려동물에게 안전한 재료를 사용하면서도 부드러운 식감을 구현했으며 크리스마스 분위기를 살린 트리 모양이 눈길을 끈다.

아울러 오는 24~25일 체크인 고객에게는 크리스마스 깜짝 선물에 더해 기간 한정으로 운영되는 펫타로 혜택을 제공한다. 또한 토·일요일 오후 3시 30분부터 반려견 대회가 진행되며, 내년 1월 10일까지 키녹 로비에서 크리스마스 포토존이 운영된다. 포토존 리뷰를 작성한 투숙객을 대상으로 추첨을 통해 선물을 증정한다.

키녹 관계자는 “연말을 맞아 스페셜 케이크와 특별 제작 달력 등 필수 요소만 담은 윈터 홀리데이 컬렉션 패키지를 준비했다”며 “반려동물과 함께 키녹의 따뜻한 분위기 속에서 잊지 못할 추억을 쌓을 수 있다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]