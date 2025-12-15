바비킴, 대한항공 기내 난동 직접 해명 “비즈니스석 티켓이었는데”

가수 바비킴이 과거 대한항공 기내 난동 논란에 대해 직접 입을 열었다.
15일 유튜브 채널 ‘피식대학’에는 “[한글자막] 바비 킴에게 대구사이버대학 음원 수익을 묻다”라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 바비킴이 출연해 MC 이용주, 김민수, 곽범과 함께 다양한 이야기를 나눴다.
대화 중 MC들이 과거 비행기 기내 난동 사건을 언급하자, 바비킴은 당시 상황을 비교적 차분하게 설명했다. 그는 “요약하자면 나를 비즈니스석으로 옮겨주지 않았다”라며 “비즈니스티켓을 샀는데도 이코노미 석에 앉혀주더라”라고 말했다.
이어 “속상해서 와인을 마시다가 지나치게 마시게 되었다”라며 “어느 순간 기억을 잃었다”라고 당시를 떠올렸다. 그는 이후 상황에 대해 “기내에서 소란을 일으켰고, 공격적인 태도를 보였던 것 같다”라고 인정하며 “그리고 다음날 뉴스에 나왔다”라고 덧붙였다.
MC들이 “완전히 네 잘못은 아니지 않냐”라고 말하자, 바비킴은 “난동을 부린 건 사실이니까 사과 드리고 싶다”라며 “다시는 그런 일이 없었으면 좋겠다”라고 밝혔다.
바비킴은 지난 2015년 대한항공 기내 난동 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 항공사의 발권 실수로 미국 샌프란시스코행 비행기 좌석이 잘못 배정되면서 승무원과 갈등을 겪었고, 이후 기내에서 소란을 일으킨 혐의로 불구속 기소됐다. 해당 사건으로 바비킴은 벌금 400만 원을 선고받았다.
