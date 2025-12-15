눈에미소안과, 센터보정 자동화 新기술 ‘스마트노바’ 국내 도입

눈에미소안과는 지난 11월, 독일 SHWIND사의 최신 스마일수술인 스마트노바(Smartsight nova)를 국내 정식으로 도입했다.

스마트노바는 65년 역사를 가진 독일 시력교정 레이저 전문 기업 슈빈트사의 기존 ATOS 장비(구 스마트라식)에 신기술이 추가로 탑재된 최신 업그레이드 버전이다.

스마트노바의 가장 핵심적인 기능은 환자의 시축이 자동으로 보정되는 센트렉스(CenTrax®)기능이다. 기존 스마트라식을 비롯한 스마일수술은 환자의 시축 보정 작업이 반자동 형태로 진행됐기 때문에 최종적으로는 담당 의료진이 위치를 결정해야 했다. 이 과정에서 불가피하게 장비 포인트와 환자 시축 간의 미세한 오차가 발생될 수 있었다.

하지만 스마트노바는 업그레이드된 소프트웨어가 환자의 시축을 자동으로 센터에 맞춰주고, 레이저 조사중에도 시축의 위치를 실시간으로 추적하는 트랙킹(센트렉스) 기능이 있어서 정교한 시력교정이 가능하다. 이를 통해 미세한 오차로 발생될 수 있었던 고위수차 발생을 최소화하고 빠른 시력 회복과 시력의 질을 높일 수 있다.

스마트노바는 시축 자동 센터보정 기능 외에도 ▲사이드 컷 없는 렌티큘 디자인으로 절삭량을 최소화하여 -10D 이상 초고근시 환자도 안심하고 스마일수술 가능 ▲수술대에 누워 있는 환자의 안구 회선 상태를 정밀하게 계산하는 변형된 안구회선을 자동으로 보정하여 난시교정 및 수술 오차 최소화 ▲수술 중 환자의 안구를 추적하며 레이저 조사가 가능한 7차원 안구추적 아이트래킹(CenTrax®) ▲SIRIUS 검안 장비 Data 연동 기능 등 이 포함되어 안전하고 정밀한 수술이 가능하다.

구형진 눈에미소안과 대표원장은 “눈에미소안과는 올해 자동화 스마일수술 기능이 탑재된 프레스티지 클리어와 스마트노바 2종을 도입했다.”며 ”최근 스마일수술은 초정밀 자동화 시대로 진화하고 있어 환자들에게 더욱 정교하고 선명한 시력의 질을 제공할 수 있다“고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]