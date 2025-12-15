‘韓 대표 공격수’ 오현규, 값진 동점골로 헹크 구했다… 시즌 10호골 작렬

오현규가 득점을 올리고 있다. 사진=AP/뉴시스

한국 축구 최전선을 지키는 오현규(헹크)가 시즌 10번째 골을 터뜨렸다.

오현규는 15일 벨기에 헹크 체케카 아레나에서 열린 KVC베스테를로와의 2025~2026 벨기에 주필러리그 18라운드 홈 맞대결에 교체 출전해 동점골을 터뜨리며 팀의 1-1 무승부에 힘을 보탰다.

벤치에서 출발한 오현규는 후반 20분에 교체 투입돼 피치를 밟았다. 위기 상황이었다. 헹크는 이날 전반 13분 만에 그리핀 요우에게 선제골을 내주며 내내 끌려가고 있었다. 짙어지는 패색을 지워야 하는 막중한 임무 속에서 투입된 오현규였다.

완벽한 한방으로 화답했다. 경기 종료가 임박한 후반 추가시간 4분에 영화 같은 동점골을 작렬시켰다. 오른쪽 측면에서 올라온 낮은 크로스가 상대 수비를 맞고 굴절됐다. 문전으로 쇄도하던 오현규가 이를 곧장 오른발로 밀어 넣으면서 상대 골망을 갈랐다.

시즌 10호 골이다. 오현규는 이날 경기 전까지 주필러리그 5골, 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 예선 1골, 본선 3골을 기록하던 중이었다. 지난 시즌 42경기 12골을 기록한 오현규는 이날 빚은 값진 득점과 함께 두 시즌 연속 두 자릿수 득점을 채워내는 저력을 과시했다.

한편, 헹크는 극적인 무승부와 함께 승점 1을 더하며 리그 6승6무6패, 승점 24가 됐다. 16개 팀 중 6위에 자리했다. 베스테를로는 5승6무7패가 돼 승점 21에 머물러 11위에 위치했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]