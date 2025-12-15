미야오, '2025 MAMA' 댄스 연습 영상 공개…궁금증 ‘UP’

미야오가 글로벌 팬들을 사로잡았던 퍼포먼스를 또한번 보여줬다.

더블랙레이블은 지난 13일 공식 SNS 계정을 통해 그룹 미야오(MEOVV, 수인·가원·안나·나린·엘라)의 '2025 MAMA AWARDS'(이하 '2025 MAMA') 댄스 연습 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 지난 29일(현지 시간) 개최된 '2025 MAMA' 무대에서 미야오가 펼쳤던 'HANDS UP'(핸즈업)과 'BURNING UP'(버닝업) 퍼포먼스가 담겼다. 화려한 효과와 장치 없이도 무대 장악력만으로 주위를 꽉 채우는 미야오 다섯 멤버의 에너지가 고스란히 전해진다.

스포티한 트레이닝 져지와 팬츠 차림에도 강렬한 아우라가 뿜어져 나오는 것은 물론, 시상식 당일 글로벌 K팝 팬들을 환호하게 했던 댄스 브레이크와 '칼각' 군무는 또 한번 보는 이들을 압도한다. 미야오는 데뷔 1년 만에 다시 참석한 '2025 MAMA'에서 그야말로 '무대 체질'임을 입증하며 고품격 퍼포먼스 걸그룹의 면모를 입증했다.

미야오는 지난 10월 디지털 싱글 'BURNING UP'을 발표, 국내외 차트에서 호성적을 거두며 성공적으로 활동을 마무리했다. 이후 '2025 MAMA'를 비롯해 '2025 더팩트 뮤직 어워즈', '틱톡 어워즈 2025', 2025 KGMA', '2025 AAA' 등 다수의 시상식에 참석해 트로피를 추가하는 등 뜨거운 연말을 보냈다.

한편, 미야오는 앞으로도 새로운 음악과 함께 활발한 행보를 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]