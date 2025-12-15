코르티스, 미국 ‘판도라’ 선정 ‘2026년 주목할 아티스트

코르티스(CORTIS)가 국내를 넘어 세계 최대 음악시장인 미국에서 ‘최고의 신인’으로 인정 받았다.

코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 최근 미국 최대 광고 기반 오디오 스트리밍 서비스 ‘판도라’(Pandora)가 발표한 ‘2026년 주목할 아티스트: 더 판도라 텐’(Artists to Watch 2026: The Pandora Ten, 이하 ‘판도라 텐’)에 선정됐다. 이는 전 세계 모든 장르의 신예 아티스트 중 유망한 10인을 뽑는 리스트다. 이번에 이름을 올린 K-팝 아티스트는 코르티스가 유일하다.

‘판도라 텐’은 전문가들의 분석과 현지 청취자들의 데이터를 결합해 선정한다. 음악의 창의성과 혁신성은 물론 현지에서의 영향력과 성공 가능성을 가늠할 수 있는 주요 지표로 불린다. 현재 팝 시장을 이끌고 있는 포스트 말론(Post Malone), 두아 리파(Dua Lipa), 도자캣(Doja Cat), 더 키드 라로이(The Kid LAROI), 타일라(Tyla) 등이 신인 시절 이 리스트에 포함된 바 있다.

‘판도라’는 코르티스를 “K-팝에 새로운 관점을 제시하는 그룹”이라고 소개하면서 “이들의 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’는 틀에 얽매이지 않는 음악을 만들겠다는 대담한 비전과 다재다능함을 보여준다. ‘GO!’를 비롯해 많은 수록곡이 청취자들에게 뜨거운 호응을 얻고 있다”라고 극찬했다. 또한 “올해 선정된 10팀을 지속적으로 조명하고 음악적 여정을 지원하는 데 전념할 것”이라고 전했다. 실제 ‘판도라 텐’ 캠페인의 일환으로 ‘뉴욕의 심장’이라 불리는 타임스 스퀘어에 이달 12일부터 18일까지 코르티스의 초상이 걸린다.

한편 코르티스가 미국 시장에서 지닌 잠재력은 빌보드에서 일찍이 증명됐다. ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’는 메인 앨범차트인 ‘빌보드 200’(9월 27일 자) 15위로 진입해 프로젝트성 팀을 제외한 역대 K-팝 그룹의 데뷔 음반 최고 순위를 썼다. 발매 3개월이 지났고 연말을 맞아 캐럴 앨범이 강세를 보이고 있음에도 ‘빌보드 200’ 최신 차트(12월 13일 자)에서 169위에 자리하는 등 강력한 뒷심을 발휘 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]