2025 배웅, 2026 마중… 모나용평, ‘발왕산 카운트다운 & 해맞이’

발왕산에서 올해의 마지막 별을 보고, 다가올 2026년의 첫해를 맞이하는 것은 어떨까.

모나용평은 올해의 마지막 밤과 2026년의 첫 아침을 함께하는 ‘카운트다운 & 발왕산 해맞이’ 프로그램을 오는 12월 31일과 1월 1일 이틀간 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 한 해의 마지막 순간을 의미 있게 마무리하고, 새해 첫날을 특별한 자연 풍경 속에서 맞이할 수 있도록 구성된 모나용평의 대표 연말연시 프로그램이다.

카운트다운 이벤트는 오는 12월 31일 밤 11시부터 모나용평 야외무대와 레드 슬로프 일대에서 펼쳐진다. MC와 함께하는 이벤트 프로그램과 카운트다운 퍼포먼스가 이어진다. 자정 이후에는 레드 슬로프를 밝히는 횃불스키 퍼포먼스와 불꽃놀이가 새해의 시작을 장식한다.

스키어들이 만들어내는 횃불 행렬은 모나용평의 겨울 시즌을 대표하는 상징적 장면으로 자리매김해 왔다.

이어 2026년 1월 1일 오전 6시부터는 ‘발왕산 해맞이’ 행사가 진행된다. 해발 1458m 발왕산 정상은 설산 절경을 배경으로 새해 첫 햇살을 마주할 수 있는 국내 대표 해맞이 명소로 꼽힌다. 광활한 설경과 떠오르는 햇빛이 어우러지는 순간을 보기 위해 매년 많은 방문객들이 찾는다. 일출 시각은 약 오전 7시 40분으로 예상된다.

해맞이를 보다 편안하게 즐길 수 있도록 마련된 해맞이 패키지는 케이블카 왕복 탑승과 새해 떡국, 따뜻한 음료를 포함한 구성으로, 선착순 한정 판매로 운영된다.

모나용평 관계자는 “한 해의 마지막 순간과 새해의 첫 일출을 같은 공간에서 경험할 수 있다는 점은 모나용평만의 특별한 가치”라며 “방문객들이 안전하고 따뜻하게 새해를 맞이할 수 있도록 준비에 만전을 기하고 있다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

