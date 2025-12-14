벤츠 코리아, 국내 세 번째 밴 바디빌더로 HS효성더클래스 선정

메르세데스-벤츠 코리아는 국내 밴(van) 판매 및 고객 서비스를 위한 세 번째 바디빌더사로 ‘HS효성더클래스’를 선정했다.

메르세데스-벤츠 코리아는 구동계와 차체로 구성된 기본 형태의 메르세데스-벤츠 스프린터를 수입해 계약된 바디빌더에 판매하고, 이후 각 바디빌더가 구매 고객의 요청에 따라 차량 내부를 다양한 형태로 특장해 최고급 리무진, 셔틀, 캠핑카 등 다양한 용도로 판매하고 있다.

메르세데스-벤츠 코리아는 기존 바디빌더인 ‘더 밴’과 ‘세화자동차’에 이어 이달 ‘HS효성더클래스’를 신규 바디빌더로 영입하며, 럭셔리 밴 시장에서의 리더십을 한층 강화하고 고객들의 관심과 수요에 더욱 능동적으로 대응할 계획이다.

‘HS효성더클래스’는 이달 8일부터 유동 인구가 많으며 럭셔리 밴 차량에 대한 높은 수요가 기대되는 메르세데스-벤츠 강남대로 전시장과 송파 전시장에서 스프린터 투어러 등 다양한 메르세데스-벤츠 밴 라인업을 전시 및 판매를 시작했다. 또한 메르세데스-벤츠 서초, 죽전, 청주 서비스센터에 메르세데스-벤츠 밴 전용 워크베이를 설치해 고객들의 정비 서비스 접근성을 높일 예정이다.

현재 메르세데스-벤츠 코리아에서 제공하는 밴의 라인업은 스프린터 투어러, 패널 밴, 캡 섀시 총 3가지 기본 형태로 구성되며, 바디빌더에는 최소 3톤에서 최대 5.5 톤에 이르는 차량 총 중량과, 길이 및 높이, 엔진, 구동방식에 따라 다양한 모델로 공급된다.

메르세데스-벤츠 밴에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]