삼성 갤럭시, ‘대한민국 100대 브랜드’ 15년 연속 1위

삼성전자의 스마트폰 브랜드 ‘삼성 갤럭시’가 올해 국내 대표 브랜드가치 평가에서 1위를 차지하며 15년 연속 정상 자리를 지켰다.



14일 브랜드가치 평가회사 브랜드스탁이 발표한 ‘2025년 대한민국 100대 브랜드’에 따르면 삼성 갤럭시는 브랜드가치 평가지수(BSTI) 948점을 기록해 종합 1위에 올랐다.

삼성 갤럭시는 글로벌 무역 갈등과 스마트폰 시장 경쟁 심화 속에서도 올해 3분기 기준 세계 스마트폰 판매량의 19%를 차지하며 1위 자리를 유지했다. 이는 카운터포인트리서치 조사 결과다.



브랜드스탁은 “갤럭시 S25 시리즈와 폴더블 신제품인 갤럭시 Z 폴드·플립의 판매 호조로 프리미엄 제품 비중이 확대됐다”며 “다만 향후 브랜드 1위 수성 여부는 지속적인 혁신 제품 출시 등 다양한 변수에 달려 있다”고 평가했다.



온라인 기반 브랜드의 강세도 이어졌다. 동영상 플랫폼 유튜브는 BSTI 926.5점을 기록하며 지난해 4위에서 올해 3위로 상승했다. 넷플릭스는 10계단 상승한 9위에 오르며 톱10에 새롭게 진입했다.



반면 최악의 유심 해킹 사태를 겪은 SK텔레콤의 브랜드가치는 큰 폭으로 하락했다. SK텔레콤은 지난해 13위에서 올해 31위로 18계단 떨어지며 이동통신 부문 1위 자리를 KT(29위)에 내주고 2위로 밀려났다.



올해 하반기 코스피 지수의 상승 흐름에 힘입어 증권사 브랜드들의 순위는 전반적으로 상승했다. 미래에셋증권은 지난해 22위에서 올해 17위로 올라 톱10 진입을 노리고 있으며, KB증권(37위→28위), 삼성증권(45위→42위), 하나증권(92위→83위) 등도 순위가 상승했다.



반면 오프라인 유통 브랜드들은 대체로 하락세를 보였다. 이마트는 지난해 11위에서 올해 13위로 내려앉았고, 롯데하이마트(30위→39위), 롯데백화점(47위→50위), 롯데마트(44위→66위) 등 롯데그룹 주요 유통 브랜드들이 일제히 순위 하락을 기록했다. 현대백화점(62위→72위)과 신세계백화점(74위→82위) 역시 하위권에 머물렀다.



올해 100대 브랜드에 새롭게 이름을 올린 곳은 나이키(90위), 에쎄(96위), 삼성카드(97위), 롯데슈퍼(100위) 등 4개 브랜드다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

