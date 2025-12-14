서울서 40분 거리…“곤지암리조트 스키장서 만나자”

서울에서 약 40분이면 닿을 수 있는 수도권 최대 규모 스키장 곤지암리조트 스키장이 2025/26 스키 시즌의 막을 올렸다.



곤지암리조트는 이번 2025/26 시즌 콘셉트로 ‘스키어의 일상에 스며드는 단 하나의 프리미엄 스키장’을 내세웠다. 이를 바탕으로 초·중급 스키어의 편의를 대폭 개선하고, 모든 스키어에게 차별화된 프리미엄 스키 라이프를 제공한다는 계획이다.

2025/26 스키 시즌을 시작한 곤지암리조트 스키장 전경이 펼쳐져 있다. 최대 폭 154m의 광폭 슬로프와 초고속 리프트를 갖춰 쾌적한 스키 환경을 제공한다.

곤지암리조트 스키장은 최대 폭 154m에 이르는 총 8면의 광폭 슬로프를 갖췄다. 여기에 시간당 1만 5000명을 정상까지 수송할 수 있는 초고속 리프트와 무선 원격제어 제설 시스템 등 국내 최고 수준의 설비를 갖추고 있다.



국내 최초로 도입한 ‘시간제 리프트권’도 눈길을 끈다. 동시간대 이용 고객 수를 제한·관리하는 ‘슬로프 정원제’를 통해 보다 쾌적한 스키 환경을 제공한다. 스마트폰 하나로 예약부터 입장까지 가능한 ‘스키 모바일 퀵패스’, 쾌적하고 깨끗한 다양한 스키 부대시설 역시 차별화된 경험 요소다.

초·중급 스키어도 정상에서 베이스까지 길고 넓게 이어지는 완만한 경사의 ‘파노라마 슬로프’를 즐길 수 있다. 유소년과 초급자를 위한 강습자 전용 프라이빗 슬로프도 운영해, 누구나 안전하게 스키를 배울 수 있도록 했다.

곤지암리조트 슬로프에서 스키어가 설원을 가르며 내려오고 있다. 곤지암리조트 제공

스키 성수기인 오는 20일부터 1월 31일까지는 이용객의 라이프스타일에 맞춘 얼리 모닝 운영도 확대된다. 해당 기간 주말과 공휴일에는 오전 7시, 주중에는 오전 8시에 개장해 최상의 설질에서 여유로운 설원의 아침을 즐길 수 있도록 한다.



프리미엄 상품에 대한 수요를 반영한 ‘레인보우클럽’ 스키 강습도 운영된다. 1대 1 강습부터 전용 라운지 이용까지 포함된 프로그램으로, 담임제 강사들이 총 8회차에 걸쳐 일대일 전문 강습을 진행한다. 스키를 처음 접하는 강습자도 안전하고 체계적으로 스키 라이프를 즐길 수 있도록 구성됐다.



레인보우클럽 강습생에게는 전용 라운지와 전용 락커, 전용 주차장 이용 혜택이 제공된다. 이와 함께 식사 쿠폰과 스페셜 기념품도 받을 수 있다.



스키어는 물론 아이를 동반한 가족 고객을 위한 즐길 거리도 강화됐다. 이색적인 재미를 선사하는 ‘펀 슬로프’는 2개소로 운영된다. 눈썰매장은 총 15개 레일을 갖췄으며, 동시간대 이용 인원을 300명으로 제한해 보다 쾌적한 이용 환경을 조성했다.



스키 외 겨울 레저 콘텐츠도 다양하다. 국내 리조트 최초로 하이퍼볼링 시스템을 도입한 락볼링장 ‘스트라이크잇’, 온수풀에서 휴식을 즐길 수 있는 ‘패밀리 스파’, 겨울 제철 메뉴를 선보이는 다양한 레스토랑이 마련돼 있다.

아이 동반 가족 고객에게 인기를 끄는 곤지암리조트 눈썰매장.

스키하우스 앞 빛의 광장에는 올해 새롭게 출시한 곤지암리조트 다람쥐 캐릭터 ‘토리토’가 스키를 타는 모습으로 높이 약 8m의 초대형 조형물로 설치됐다. 토리토 캐릭터 상품은 리조트 내 기프트숍과 GS25 편의점에서 인형과 키링으로도 만나볼 수 있다.



곤지암리조트 2025/26 시즌 스키장 운영 시간과 슬로프 오픈 일정 등 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

