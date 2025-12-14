팝핀현준, 교수직 사임…“부적절 언행·수치심 유발 반성”

팝핀현준 인스타그램 캡처.

공연예술가 팝핀현준이 부적절한 언행에 대해 사과하며 교수직을 사임했다.

14일 가요계에 따르면 팝핀현준은 전날 자신의 SNS에 “최근 온라인에서 제기된 백석예술대학교 실용댄스학부 관련 논란에 대해 교수로서 사과와 입장을 전한다”며 글을 올렸다.

그는 “교육자로서 부적절한 언행으로 엄한 분위기를 조성했고, 의도와 무관하게 성적 수치감을 느끼게 한 점에 대해 깊이 반성하고 있다”고 말했다. 이어 “결코 불순한 의도가 아니었음을 다시 한번 분명히 말씀드린다”면서도 “이에 따른 책임으로 오늘부로 백석예술대학교 실용댄스학부 교수직을 사임한다. 학생 여러분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

최근 온라인 커뮤니티에는 자신을 백석예대 실용댄스학부 재학생이라고 밝힌 학생이 “수업 도중 모 교수가 욕설을 빈번하게 사용하고, 학생의 항의에 성적 수치심을 느끼게 하는 부적절한 발언을 했다”고 주장했다.

글에 따르면 해당 교수는 고성을 지르거나, 강의실 내에 위협적인 분위기를 조성했다. 또 제작 실습 수업에서 “이건 너희 무대가 아닌 내 무대”라고 말하거나 학생들을 ‘들러리’라고 표현하기도 했다. 강의 주제와 관련 없는 사담을 지나치게 늘어놓거나 수업 중 강의실에 머문 시간이 적었던 경우도 여러 번 있던 것으로 전해졌다.

글쓴이는 교수의 실명을 밝히지 않았으나, 팝핀현준이 직접 사과글을 올리면서 논란의 대장이 팝핀현준임이 드러났다.

팝핀현준은 대한민국 1세대 팝핀 댄서다. 2011년 국악인 박애리와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

