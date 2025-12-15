안 풀리는 현대모비스… ‘사령탑 데뷔 시즌’ 양동근 감독의 악전고투

사진=KBL 제공

사령탑 데뷔 시즌, 결코 순탄하지 않다. 친정 현대모비스의 지휘봉을 잡은 남자프로농구(KBL) 레전드 양동근 감독 얘기다.

예상했던 것보다 훨씬 더 험난한 흐름 속에 놓였다. 현대모비스는 14일 기준 6승14패, 승률 0.300으로 리그 최하위에 머물러 있다. 세부 지표에서도 현주소가 고스란히 드러난다. 평균 득점(72점) 10위. 반면 실점은 79.1점으로 삼성(79.4점)에 이어 리그 두 번째로 많다. 공격과 수비 어느 쪽에서도 균형을 찾지 못하는 중이다.

더 아픈 대목은 팀이 처한 상황이다. 한 달 넘게 승리를 챙기지 못했다. 지난달 9일 울산 홈에서 열린 정관장전(50-76 패) 이후 내리 7경기를 모두 졌다.

사실 시즌 전 예상에서도 하위권 전망을 맴돌았다. 현대모비스는 KBL 통산 최다인 7번째 챔피언결정전 우승은 물론, 직전 시즌까지도 13시즌 연속 플레이오프 진출을 일군 팀이다. 다만 전력 누수를 피할 수 없었다. 한호빈(삼성)과 김국찬(한국가스공사)이 자유계약(FA)으로 떠났고, 국가대표 자원 이우석은 국군체육부대(상무)로 향했다.

사진=KBL 제공

리빌딩으로 방향성을 잡았다. 그 중심에 선 건 새롭게 취임한 양 감독이다. 외인 구성도 새 판을 짰다. 숀 롱, 게이지 프림과 결별한 뒤 레이숀 해먼즈와 에릭 로메로의 손을 잡은 것. 그러나 시즌 초부터 변수가 연달아 발생, 이 계획이 흔들렸다. 기존 아시아쿼터 미구엘 안드레 옥존은 어깨 부상으로 교체가 결정됐고, 2옵션 로메로는 기대에 못 미쳐 퇴출됐다.

이러한 과정을 겪으며 팀 사기 또한 떨어진 듯하다. 그나마 위안은 해먼즈가 분전해 주고 있지만(평균 20.8점 9.6리바운드), 확실한 구심점으로 보기엔 아쉬움이 남는다. 중심이 흔들리니 젊은 자원들의 성장도 더딜 수밖에 없다.

길을 잃지 않아야 한다. 뭐든지 시도해 보고, 또 깨져 보며 넘어져 봐야 할 시기다. 부진 속에서도 무엇을 얻고, 어떤 방향성을 남길 수 있을지 고민이 필요하다.

사진=KBL 제공

김성철 IB스포츠 해설위원은 “사령탑 첫 시즌인 만큼 팀 컬러가 아직 명확히 잡히지 않은 단계”라며 “외국인 선수 이탈을 포함해 여러 악재가 겹친 영향도 컸다. 무엇보다 지금은 수비력이 무너진 부분이 가장 큰 문제”라고 짚었다.

이어 “당장은 어려운 상황이 계속되는 중이다. 그럼에도 계속해서 돌파구를 찾을 필요가 있다. 시행착오를 겪는 중이지만, 리그 어시스트 1위(19.6개) 등 팀적으로 유기적인 지표도 보인다”고 덧붙였다.



대체 외인 선수로 낙점된 존 이그부누와 새 아시아쿼터 제이크 피게로아가 12월 말에서 1월 초 사이 합류할 것으로 점쳐진다. 결국 그 시점까지는 현재 자원 안에서 유의미한 변화를 모색하며 버텨야 하는 상황이다.

양 감독이 마주한 첫 시련이자 시험대다. 쉽지 않은 싸움이지만, 위기 속 기회를 찾아낼 수 있을지 시선이 쏠린다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

