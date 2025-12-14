스노보드 유승은, 월드컵 여자 빅에어 은메달 ‘한국 선수로는 최초’

사진=FIS 공식 SNS

유승은(용인성복고)이 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵 여자 빅에어에서 은메달을 땄다. 14일 미국 콜로라도주 스팀보트 스프링스에서 치러진 ‘2025~2026 FIS 스노보드 월드컵’ 여자 빅에어 결선에서 173.25점으로 2위에 올랐다.

생애 첫 월드컵 메달을 목에 거는 순간이었다. 예선을 2위(89.75점)로 통과해 8강 결선에 진출한 유승은은 입상에 성공했다. 한국 선수가 스노보드 월드컵 빅에어에서 입상한 건 유승은이 처음이다.

빅에어는 큰 점프대를 도약해 공중 묘기를 선보이는 경기로, 선수의 공중 동작과 비거리, 착지 등이 채점 기준이 된다. 2018년 평창 대회에서 처음 동계올림픽 정식 종목으로 채택됐고, 2026년 밀라노·코르티나담페초 대회에서도 정식 종목으로 개최된다.

우승은 일본의 오니쓰카 미야비(174.00점)가 차지했다. 예선 1위에 올랐던 호주의 앨리 히크먼(162.25점)은 3위에 올랐다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]