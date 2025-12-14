박서준·원지안, 첫 싸움 포착…달달한 관계 깨진 이유는

경도를 기다리며 스틸컷. SLL, 아이엔, 글뫼 제공

달달했던 박서준과 원지안 사이에 균열 조짐이 드러나 호기심을 자극한다.

14일 오후 방송되는 JTBC ‘경도를 기다리며’ 4회에서는 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분) 커플의 첫 싸움이 전파된다.

첫 연애를 시작한 이경도와 서지우는 범상치 않은 케미스트리를 자랑하며 보는 이들의 마음마저 말랑말랑하게 만들었다. 연극 동아리 지리멸렬의 식구들과도 자취방을 드나들 정도로 함께 살을 부대끼며 끈끈한 추억을 쌓고 있었던 상황.

그러던 어느 날 호텔 뷔페에서 아르바이트를 하던 이경도가 가족 외식을 나온 서지우와 마주치게 되면서 자신과 동떨어진 서지우의 가정환경에 대해 알게 되고 말았다. 때문에 두 사람의 관계에 그림자가 드리우는 듯했으나 그럼에도 사랑하는 마음이 더 컸기에 변함없이 서로의 곁을 지키며 행복한 나날들을 보냈다.

그러나 풋풋했던 새내기 커플에게 커다란 위기가 찾아온다. 이날 공개된 스틸컷에는 이경도와 서지우가 다투는 현장이 포착됐다. 마주 선 둘 사이에 심상치 않은 기운이 감지되는 가운데 답답한 듯 하늘을 바라보는 이경도와 충격받은 서지우의 표정이 시선을 사로잡는다.

바라만봐도 새어나오는 웃음을 감추지 못하던 이들이 어쩌다 각자의 마음에 생채기를 내며 상처를 주고받게 된 것인지 호기심이 쏠린다. 첫 싸움의 전말은 이날 오후 방송에서 확인할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

