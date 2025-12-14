코르티스, ‘2026년 주목할 아티스트’ 선정…“K-팝에 새로운 관점 제시”

그룹 코르티스. 빅히트 뮤직 제공

그룹 코르티스(CORTIS)가 글로벌 시장에서 최고의 신인으로 인정받으며 입지를 다지고 있다.

14일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 코르티스는 최근 미국 최대 광고 기반 오디오 스트리밍 서비스 판도라가 발표한 ‘2026년 주목할 아티스트: 더 판도라 텐’에 선정됐다.

해당 차트는 전 세계 신예 아티스트 중 가장 유망한 10인을 뽑는 리스트다. 전문가들의 분석과 현지 청취자들의 데이터를 결합해 선정하며, 음악의 창의성과 혁신성은 물론 현지에서의 영향력과 성공 가능성을 가늠할 수 있는 주요 지표로 불린다.

차트에 이름을 올린 K-팝 아티스트로는 코르티스가 유일하다. 올해엔 콜로라도 출신 싱어송라이터 실(Cil), 멤피스 출신 솔 가수 이제이 존스(EJ Jones) 등이 해당 리스트에 포함됐다.

판도라는 코르티스를 “K-팝에 새로운 관점을 제시하는 그룹”이라고 소개했다. 이어 “이들의 데뷔 앨범 ‘컬러 아웃사이드 더 라인스’는 틀에 얽매이지 않는 음악을 만들겠다는 대담한 비전과 다재다능함을 보여준다. ‘고!’를 비롯해 많은 수록곡이 청취자들에게 뜨거운 호응을 얻고 있다”고 평가했다.

코르티스의 초장은 판도라 텐 캠페인의 일환으로 뉴욕 타임스 스퀘어에 이달 18일까지 걸릴 예정이다.

한편 코르티스는 미국 시장에서 일찍부터 유의미한 성과를 내며 주목을 받았다. 컬러 아웃사이드 더 라인스는 빌보드 메인 앨범차트 빌보드 200(9월 27일 자) 15위로 진입해 프로젝트성 팀을 제외한 역대 K-팝 그룹의 데뷔 음반 최고 순위를 썼다.

