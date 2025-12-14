[스타★샷] 여진구, 카투사 입대 D-1…까까머리로 ‘충성!’

여진구 인스타그램.

카투사 입대를 하루 앞둔 배우 여진구가 머리카락을 짧게 자른 모습을 공개해 눈길을 끈다.

여진구는 14일 공식 SNS에 멘트 없이 근황 사진을 한 장 게시했다.

사진에는 까까머리를 한 여진구가 케이크 앞에 앉아서 거수경계를 하는 모습이 담겼다. 특히 앞에는 자른 머리카락으로 만든 듯한 하트와 ‘여진구’ 이름이 새겨져 있어 이목을 자아냈다.

여진구는 오는 15일 카투사로 입대해 약 1년6개월간 복무한다. 그는 지난 10월 자필편지를 통해 “잠시 여러분 곁을 떠나 새로운 경험을 하게 될 시간이 다가오고 있다. 입대 전 여러분의 얼굴을 마주하고 눈을 맞추고, 함께 웃을 수 있다면 모든 순간이 제게는 정말 소중한 추억으로 남을 것”이라고 자신의 소식을 직접 전했다.

한편 여진구는 2005년 영화 ‘새드 무비’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘히트’, ‘연개소문’, ‘자이언트’, ‘뿌리 깊은 나무’ 등에서 아역배우로 참여했으며, 성인이 되어서는 드라마 ‘다시 만난 세계’, ‘왕이 된 남자’, ‘호텔 델루나’, ‘괴물’, 영화 ‘화이:괴물을 삼킨 아이’, ‘서부전선’, ‘1987’, ‘하이재킹’ 등 다양한 장르에 출연해 입지를 넓혔다.

