‘펄프픽션’·‘마스크’ 피터 그린, 자택서 숨진 채 발견

영화 펄프 픽션(1994)의 악당 제드 역으로 잘 알려진 할리우드 배우 피터 그린이 세상을 떠났다.



13일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 피터 그린의 매니저인 그레그 에드워즈는 “그린이 지난 12일 뉴욕 자택에서 사망했다”고 확인했다. 향년 60세. 사인은 아직 공개되지 않았다.

에드워즈는 “그린은 정말 훌륭한 사람이었다. 세계 최고의 캐릭터 배우 중 한 명이라고 해도 과언이 아니다. 수많은 유명 배우들과 함께 작업했다”며 고인을 추모했다.

미국 영화정보 사이트 인터넷무비 데이터베이스(IMDb)에 따르면 피터 그린은 1992년 영화 중력의 법칙, 1993년 영화 클린, 셰이븐에서 주연을 맡으며 눈도장을 찍기 시작했다.

이후 1994년 퀜틴 타란티노 감독의 펄프 픽션에서 브루스 윌리스와 빙 라메스가 연기한 캐릭터들을 고문하는 악역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 같은 해 짐 캐리와 캐머런 디아즈가 출연한 영화 마스크(1994)에도 출연, 악역 도리언을 맡아 주목받았다.

