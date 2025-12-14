“박나래 ‘주사이모’ 출국 금지 시켜달라”

개그우먼 박나래. 뉴시스

개그우먼 박나래가 불법 의료행위 의혹을 받고 있는 가운데, 함께 논란에 휘말린 주사이모 A씨에 대해 출국을 금지 시켜달라는 민원이 나왔다.

임현택 대한의사협회 전 회장은 지난 13일 자신의 SNS에 “박나래 사건의 주사이모 의사호소인을 긴급출국금지 시켜 달라는 제 민원에 대한 법무부 회신”이라며 관련 내용을 공유했다.

국민신문고를 통해 보내진 민원에 법무부는 “중앙행정기관의 장 및 법무부장관이 정하는 관계기관의 장은 형사재판에 계속 중이거나 사건수사 중인 사람 등에 대해 법무부장관에게 출국금지를 요청할 수 있다”고 답했다.

이어 “우리부는 관계기관의 출국금지 요청을 받으면 대상자가 출입국관리법 제4조에 해당하는지 요건을 확인한 후 법령이 정한 원칙과 절차에 따라 심사해 출국금지 여부를 결정하고 있음을 알려드린다”고 설명했다.

현재 박나래는 A씨로부터 의료기관이 아닌 오피스텔 등에서 수액 주사 등 불법 의료행위를 받았다는 의혹을 받고 있다. 임 전 회장은 앞서 A씨와 박나래를 의료법, 약사법 위반 혐의 등으로 서울서부지검에 고발했다.

