박서진 보다 신승태가 먼저 ‘살림남’ 섭외?…“이 자리는 나의 것”

박서진이 신승태를 견제하며 웃음을 유발했다.

지난 13일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 박서진이 아버지를 위한 산삼을 캐기 위해 산으로 향한 가운데, 특별 게스트로 트로트 야생마 신승태가 함께 했다.

특히 이날 살림남의 반고정을 꿈꾸는 신승태가 박서진보다 먼저 살림남 제작진과 섭외 미팅을 했었다는 사실이 밝혀졌고, 이어 KBS의 아들 자리까지 탐내자 박서진은 본격적으로 신승태를 견제했다.

박서진은 시종일관 신승태의 활약에 온 신경을 곤두세웠고, 그에게 반응을 보이는 제작진과 MC 은지원, 이요원에게 질투하는 모습으로 현장을 폭소케했다. 산삼캐기를 도와준 선생님 역시 가장 잘한 심마니로 신승태를 꼽으며 박서진의 질투에 불을 지피기도. 질투의 신이 되어버린 장구의 신 박서진과 열정 가득한 신승태의 귀여운 기싸움은 신선한 케미스트리로 이어지며 또 하나의 관전 포인트를 완성했다.

산삼을 캐기 위해 동분서주하며 역대급 텐션을 보여준 박서진은 이어 담금주 만들기에 돌입했다. 최근 담금주를 만들고 선물하는 취미에 푹 빠진 박서진인 만큼 담금주를 만드는 동안 행복한 기운을 아낌없이 발산했다.

산양 삼계탕과 산삼주 먹방까지 야무지게 선보인 박서진은 신승태와 과거사부터 현재의 고민까지 진지한 대화를 나누며 훈훈한 분위기를 더했고, 살림남에 대한 진심을 폭발 시킨 신승태를 마지막까지 견제하며 재미까지 책임졌다.

