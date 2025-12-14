‘살림남’ 이민우, 3.2kg 딸 ‘양양이’ 품에…감동의 탄생 순간 최초 공개

‘살림남’이 박서진, 신승태의 티키타카 우정 이야기에 이어 이민우 2세 탄생의 순간을 최초 공개하며 특별한 울림을 선사했다.

지난 13일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 박서진·효정 남매와 신승태의 ‘산삼 원정기’ 에피소드와 이민우 부부의 둘째 ‘양양이’ 출산 현장이 공개됐다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 시청률 4.5%를 기록했으며, 산 곳곳을 돌아다니며 삼을 캐는 ‘삼친자’ 박서진의 모습이 5.2%의 최고 시청률을 찍었다.

이날 방송에는 가수 헤이즈가 스페셜 게스트로 출연했다. 헤이즈는 먼저 ‘살림남’에 출연하고 싶다는 의사를 밝혔다며 “보면서 많은 감명을 받았다. 특히 서진 님 에피소드를 보면서 너무나 날 것 그대로를 보여줘서 좋고 멋있었다”고 말했다. 이어 이요원은 헤이즈에게 “유일하게 좋아하는 여가수이다. 노래 너무 좋아한다. 이렇게 뵈어서 너무 영광”이라며 팬심을 드러냈다.

이어진 VCR에서 박서진과 효정은 나들이에 나섰고, 박서진은 “테토남, 야생마 같은 사람이 온다”며 특별 게스트 출연을 예고했다. 잠시 후 등장한 테토남의 정체는 ‘트롯 야생마’ 가수 신승태. 그는 독특한 의상과 넘치는 텐션으로 등장과 동시에 시선을 사로잡으며 “사실 박서진 씨가 ‘살림남’에 섭외되기 전에 제가 먼저 제작진과 미팅을 했는데, 제가 떨어지고 박서진 씨가 됐다”고 폭로해 분위기를 달궜다.

이어 신승태는 “‘살림남’ 수뇌부님들께 여쭤봐야겠다. 왜 저 말고 박서진이 됐는지”라며 계속해서 기세를 올렸고, 박서진은 “형은 서류 심사 탈락인 거다. 난 ‘살림남’ 고정 2년 차로서 (형과) 차원이 다르다”며 자신감을 내비쳐 웃음을 안겼다. 그러나 신승태는 자신이 ‘KBS의 아들’임을 강조하며 맞받아쳤고, 이에 박서진 역시 지지 않고 견제와 티키타카를 이어가며 또 한번 웃음을 자아냈다.

이후 박서진이 신승태와 효정을 데리고 향한 곳은 깊은 산속이었다. 박서진은 “최근 건강이 많이 안 좋으셨던 아빠께 직접 산삼을 캐서 드리고 싶었다. 그리고 승태 형이랑 동생에게 산삼을 캐서 몸보신도 같이 시켜주고 싶었다”고 설명했다. 이를 본 은지원은 “서진이가 보면 주변 사람을 잘 챙긴다. 나도 생일날 서진이가 선물을 챙겨줬다”며 미담을 전해 눈길을 끌었다.

본격적으로 산행이 시작되자 박서진 남매와 신승태는 점점 산양삼 캐기의 매력에 빠져들었다. 특히 신승태는 ‘코너 속 코너’를 직접 만들어 진행하며 ‘6시 내고향’ 리포터 경력이 느껴지는 노련한 입담을 자랑했다. 스튜디오에서 영상을 지켜본 출연자들은 “신승태 씨는 뭐든 잘할 것 같다”, “정말 열심히 한다”며 칭찬을 이어갔고, 특히 이요원은 신승태의 특유의 예능감에 웃음을 참지 못하고 “너무 웃기다. 말씀을 재치 있게 잘한다”며 연달아 칭찬을 보냈다. 이에 박서진은 한층 더 위기감을 느끼며 초조함을 감추지 못해 웃음을 자아냈다.

산에서 내려온 세 사람은 산삼주를 담그며 한층 깊어진 대화를 나눴고, 이어 폭풍 먹방까지 펼쳤다. 이 과정에서 신승태는 틈새를 놓치지 않고 “나도 지상렬 형님처럼 ‘살림남’에서 좋은 인연을 만들고 싶다”며 고정 야망을 놓지 않았다. 박서진 역시 견제를 멈추지 않으며, 특히 신승태의 나이를 두고 장난스런 ‘공격’을 이어갔고, “형도 묶었냐?”라며 갑자기 은지원을 떠올리게 해 스튜디오를 술렁이게 했다. 이에 은지원은 급히 “안 묶었다! 농담한 거다!”라고 해명하며 그간의 오해를 유쾌하게 정리했다.

내내 티키타카 견제를 이어가던 박서진과 신승태는 곧 분위기를 바꿔 진지한 대화를 나누기 시작했다. 박서진은 최근 아버지의 건강 상태를 언급하며 “목 혈관 검사를 받았는데 다행히 수술까지는 안 해도 된다고 해서 한시름 놓았다”고 털어놓았다. 그러면서도 여전히 뱃일을 이어가는 아버지를 걱정하며 “배를 팔아버릴까 싶다. 혼자 계실 때 사고라도 나면 손을 쓸 수가 없다”며 속마음을 드러냈다. 이어 “있을 때 잘해야 한다”고 말하며 가족을 향한 애틋한 마음을 전했다.

하지만 방송 말미 분위기는 다시 반전됐다. 박서진은 “오늘 와줘서 고맙다”면서도 “‘살림남’ 마지막 촬영도 감사하다”며 끝까지 신승태를 견제해 웃음을 유발했다. 이에 신승태는 스튜디오 출연 욕심까지 드러내며 즉석에서 노래를 부르고 제작진에게 영상 편지를 보내는 등 폭발적인 어필로 또 한 번 웃음을 자아냈다. 이어진 예고에서는 다시 ‘살림남’을 찾은 신승태의 모습이 공개돼 다음 방송에 대한 궁금증을 높였다.

지난 7월 깜짝 결혼 발표와 함께 임신 소식까지 알리며 화제를 모은 이민우는 딸 ‘양양이’ 탄생 과정을 최초로 공개했다. 이민우 부부는 출산 예정일이 지났지만, 태어날 기미가 보이지 않는 ‘양양이’를 기다리며 초조한 마음을 감추지 못했다. 그러던 중 출산 예정일을 3일 넘긴 7일 새벽, 갑작스러운 진통이 찾아왔고 이민우 부부는 급하게 병원을 찾았고 긴장감이 고조됐다.

한편 이른 새벽 병원으로 떠난 아들 내외가 연락이 없자, 이민우 부모님의 걱정도 점점 커져만 갔다. 특히 이민우 어머니는 “며느리를 생각하면 자꾸 눈물이 난다”며, 낯선 곳에서 출산의 고통을 홀로 감내할 며느리를 떠올리며 마음을 졸였다. 그러나 ‘양양이’는 여전히 나올 기미를 보이지 않았고, 이민우 아내는 긴 시간을 버티며 아이를 기다렸다.

이를 지켜보던 이요원은 아이 셋의 엄마로서 자신의 출산 경험담을 털어놓으며 깊은 공감을 전했다. 이요원은 “첫째 임신 때 감기가 심하게 걸려서 병원에 갔더니 탈수 증상 때문에 양수가 반으로 줄었다며 당장 입원하라고 했다”며 “바로 아이를 출산해야 할 수도 있다고 해서 놀랐다”고 당시를 회상했다. 이어 “산모의 상태가 아이에게도 그대로 영향이 미치기 때문에 위험한 상황이 생기지 않도록 계속 체크해야 하는 것 같다”고 덧붙이며 경험에서 우러난 조언을 전했다.

한편 이요원의 아들이 배우 박보검을 닮았다는 이야기가 나오자, 이요원은 “제가 약간 박보검 씨 닮은 것 같다. 그래서 아들도 저를 닮아서 그런 이미지가 있는 것 같다”고 말해 눈길을 모았다. 이를 들은 박서진은 “부럽다. 돈 벌고 태어난 것”이라고 재치 있게 받아쳐 분위기를 한층 더 유쾌하게 만들었다.

이 가운데 이민우 아내는 6세 첫째 딸이 보내온 깜짝 영상 편지를 보고 눈물을 흘렸다. 처음에는 혹여나 부모님의 사랑을 빼앗길까 동생의 존재를 걱정했던 딸이었지만, “엄마 아프지 말고 양양이 건강하게 낳아야 돼. 양양이 태어나면 내가 잘 놀아주고 엄마 많이 도와줄게. 엄마 사랑해”라며 진심을 전했다. 이에 힘을 낸 이민우 아내는 마침내 8일, 3.2kg의 건강한 ‘양양이’를 품에 안았다.

이민우는 막 태어난 ‘양양이’를 안고 감격을 감추지 못했고, 출산 소식을 들은 부모님 역시 환한 미소로 기쁨을 나눴다. 이 장면을 지켜보던 스튜디오에서도 환호와 박수가 터지며 축하 분위기가 이어졌다.

신화 멤버에서 한 가정의 남편이자 두 딸의 아빠로 새로운 인생의 장을 맞은 이민우. 그가 앞으로 ‘살림남’에서 보여줄 일상에도 기대가 쏠린다.

이번 ‘살림남’에서는 신승태와 함께한 유쾌한 산삼 원정기를 통해 티격태격하면서도 끈끈한 ‘찐친’ 케미를 자랑하고, 아버지를 향한 깊은 효심을 드러낸 박서진의 모습이 훈훈함을 자아냈다. 여기에 긴 기다림 끝에 소중한 생명 ‘양양이’의 탄생을 맞이한 이민우 가족의 이야기가 더해지며, 안방극장에 깊은 감동과 따뜻한 여운을 선사했다.

한편 ‘살림남’은 오는 27일 1시간 앞당겨진 토요일 밤 9시 20분에 방송된다.

