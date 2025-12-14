'펄프픽션'·'마스크' 피터 그린, 자택서 숨진 채 발견

영화 '펄프 픽션'(1994)의 악당 '제드' 역으로 알려진 성격파 미국 배우 피터 그린이 사망했다. 향년 60.

13일(이하 현지시간) AP통신 등 외신에 따르면, 그린의 매니저인 그레그 에드워즈는 지난 12일 그린이 뉴욕 자택에서 사망했다고 확인했다. 숨진 채 발견된 고인의 사인은 아직 공개되지 않았다.

에드워즈는 "그린은 정말 훌륭한 사람이었다"며 "세계 최고의 캐릭터 배우 중 한 명이라고 해도 과언이 아니다. 수많은 유명 배우들과 함께 작업했다"고 추모했다.

미국 영화정보 사이트 인터넷무비 데이터베이스(IMDb)에 따르면, 뉴저지주 몽클레어에서 태어난 그린은 1992년 영화 '중력의 법칙'과 1993년 영화 '클린, 셰이븐'에서 주연을 맡으며 배우로서 첫발을 내딛었다.

1994년 쿠엔틴 타란티노 감독의 '펄프 픽션'에서 브루스 윌리스와 빙 라메스가 연기한 캐릭터들을 고문하는 악역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 같은 해 짐 캐리와 캐머런 디아즈가 출연한 영화 '마스크'(1994)에서도 악역 '도리언'을 맡아 열연했다.

에드워즈에 따르면, 그린은 사망 당시 두 가지 프로젝트를 진행 중이었다. 그중 하나는 미국 도널드 트럼프 정부의 국제개발처(USAID) 자금 지원 중단에 관한 다큐멘터리였다.

에드워즈는 AP통신에 "우리는 10년 넘게 친구였다. 정말 좋은 분이셨다"고 말했다.

<뉴시스>

