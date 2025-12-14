[황현희의 눈] 말하지 않는 연예인들…침묵이 일상이 된 시대

요즘 연예계는 유난히 조용하다. 조용하다는 게 일이 없다는 뜻은 아니다. 작품도 나오고, 방송도 하고, 콘텐츠도 넘쳐난다. 그런데 이상하게 말이 없다. 인터뷰도 조심스럽고, 예능에서도 발언이 짧아졌다. 튀는 사람은 잘 보이지 않고, 튀려는 사람은 더더욱 없다. 마치 모두가 같은 합의를 한 것처럼 보인다. 지금은 가만히 있는 게 제일 낫다.

한때 연예계는 말 많은 곳이었다. 한마디로 스타가 됐고, 한마디로 논란이 됐다. 말은 위험했지만 동시에 기회였다. 예능에서의 즉흥 멘트 하나가 인생을 바꾸기도 했고, 솔직함은 캐릭터가 됐다. 지금은 다르다. 같은 말도 시기가 다르면 전혀 다른 결과를 낳는다. 요즘은 그 시기가 좋지 않다.

연예계에 떠도는 공기는 단순하다. 여기서 튀어봤자 좋을 게 없다는 것. 웃기려고 한 말이 오해로 돌아오고, 소신이라고 한 발언은 편 가르기로 번역된다. 맥락은 사라지고 캡처만 남는다. 이 상황에서 굳이 입을 열 이유가 없다. 조용히 있으면 중간은 간다. 중간만 가도 성공이다.

그래서 요즘 연예인들의 전략은 명확하다. 말하지 말 것, 드러내지 말 것, 의견을 만들지 말 것. 질문이 오면 원론으로, 논쟁이 생기면 침묵으로, 해석의 여지가 있으면 웃음으로 넘긴다. 예전엔 캐릭터를 만들기 위해 말을 골랐다면, 지금은 생존을 위해 말을 줄인다.

이 분위기는 개인의 선택처럼 보이지만 사실은 구조의 결과다. 연예계는 언제부터인가 실수에 너무 가혹한 공간이 됐다. 잘못한 만큼 혼나는 정도가 아니라 한 번 찍히면 회복이 어렵다. 사과의 진정성보다 타이밍이 중요해졌고, 해명은 해명대로 욕을 먹는다. 그러다 보니 가장 안전한 선택은 아무 말도 하지 않는 것이다.

아이러니한 건, 모두가 조심할수록 연예계는 더 재미 없어진다는 점이다. 예능은 교양화되고, 인터뷰는 교과서처럼 변한다. 날것의 매력은 사라지고, 편집하기 쉬운 말만 남는다. 하지만 이 책임을 연예인에게만 돌릴 수는 없다. 말이 문제 되지 않도록 보호해 주는 환경이 사라졌기 때문이다.

요즘 연예계에는 ‘눈 밖에 나다’라는 말이 유독 자주 쓰인다. 이 눈은 특정 개인의 눈이 아니다. 여론의 눈이고, 플랫폼의 눈이고, 광고주의 눈이다. 그 눈에 한 번 밉보이면 다음 기회는 불투명해진다. 그래서 서로가 서로를 말리지 않는다. 누가 튀려고 하면 옆에서 말린다. “지금은 그 말 할 때 아니야.”

이쯤 되면 연예인은 표현하는 사람이 아니라 관리되는 사람이 된다. 자신의 생각을 말하는 직업이었는데, 이제는 자신의 생각을 숨기는 직업이 됐다. 팬과 소통하라고 하지만, 정작 무엇을 말해도 되는지는 아무도 알려주지 않는다. 안전한 말만 하다 보면 결국 아무 말도 안 하게 된다.

이 현상은 연예계만의 문제가 아니다. 사회 전반이 비슷하다. 회사에서도, 온라인에서도, 사람들은 점점 말을 아낀다. 괜히 나섰다가 손해 볼 바엔 가만히 있는 게 낫다는 판단이 널리 퍼졌다. 연예계는 그 변화가 가장 먼저, 가장 극단적으로 나타나는 곳일 뿐이다.

그래서 요즘 연예계의 조용함은 침체가 아니라 신호에 가깝다. 지금의 분위기에서는 창의적인 말보다 무난한 침묵이 더 높은 평가를 받는다. 튀는 순간 리스크가 되고, 조용하면 관리 대상이 된다. 모두가 안전지대에 모여 있는 셈이다.

물론 이 조용함은 오래가진 않을 것이다. 언제나 그렇듯, 어느 순간 누군가는 입을 열고, 그 말 하나가 판을 흔든다. 그때 사람들은 다시 말한다. 역시 연예인은 말을 해야 한다고. 하지만 그 다음 순간, 또 다른 누군가가 말 한마디로 사라진다. 그리고 연예계는 다시 조용해진다.

지금 연예계가 조용한 이유는 사람들이 재미를 잃어서가 아니다. 위험을 너무 많이 봤기 때문이다. 여기서 튀어봤자 남는 게 없다는 걸 너무 잘 안다. 그래서 서로가 서로의 입을 닫아주는 시기다. 말하지 않음으로써 버티는 시간이다.

이 조용함이 언제 깨질지는 아무도 모른다. 다만 분명한 건 있다. 말이 사라진 공간에서는 결국 매력도 같이 줄어든다는 것. 연예계가 다시 시끄러워질 때, 그건 누군가의 용기 때문이 아니라, 침묵이 더 이상 견딜 수 없을 만큼 쌓였다는 신호일지도 모른다.

