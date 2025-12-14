엑소 레이, 오늘(14일) 팬미팅 불참…“불가피한 사정”

엑소 레이. SM엔터테인먼트 제공

그룹 엑소(EXO)의 중국인 멤버 레이가 엑소 팬미팅 엑소버스(EXO’verse)에 불참한다.

14일 SM엔터테인먼트는 팬 커뮤니티를 통해 “불가피한 사정으로 인해 레이가 부득이하게 팬미팅에 불참하게 됐다”고 알렸다.

이어 “오랜 시간 기다려주시고 성원해 주신 팬 여러분께 갑작스러운 참여 멤버 변경을 안내 드리게 된 점 양해 부탁 드린다”고 전했다.

레이 외 수호, 찬열, 디오, 카이, 세훈은 변동 없이 참여할 예정이다.

한편 엑소는 이날 오후 2시·7시 두 차례에 걸쳐 인천 중구 인스파이어 아레나에서 팬미팅 엑소버스를 진행한다. 지난해 4월 열린 엑소 데뷔 12주년 팬미팅 원(ONE) 이후 약1년 8개월 만이다.

이날 멤버들은 엑소의 대표 역주행곡이자 윈터송인 첫 눈을 포함한 히트곡을 들려줄 예정이다. 또 내년 발매 예정인 8집에 실리는 신곡 무대도 최초 공개한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]